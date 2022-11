Le Royaume-Uni et la France signent un accord pour tenter d’empêcher les migrants de traverser la Manche

Le Royaume-Uni et la France ont signé lundi un accord qui verra davantage de patrouilles policières sur les plages du nord de la France pour tenter d’empêcher les migrants d’essayer de traverser la Manche dans de petits bateaux – une source régulière de friction entre les deux.

Alors que des dizaines de personnes ont été récupérées et ramenées à terre lundi par un navire des forces frontalières britanniques, le gouvernement britannique a déclaré qu’il avait accepté de payer à la France 75 millions de dollars en 2022-2023 – près de 10 millions d’euros de plus que dans le cadre d’un accord existant – en échange de la France augmentant de 40 % les patrouilles de sécurité le long de la côte.

Cela comprend 350 gendarmes et policiers supplémentaires surveillant les plages de Calais et de Dunkerque, ainsi que davantage de drones et d’équipements de vision nocturne pour aider les agents à détecter les passages non autorisés.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que l’accord signifierait “pour la première fois, des responsables britanniques intégrés aux opérations françaises pour renforcer la coordination et l’efficacité de nos opérations”.

L’accord, signé par le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin et la ministre britannique de l’Intérieur Suella Braverman à Paris, contient des propositions pour lutter contre la criminalité en récoltant des informations sur les migrants interceptés pour aider à lutter contre les réseaux de passeurs.

Aucun objectif spécifique pour les interceptions de bateaux n’a été inclus.

Le Royaume-Uni reçoit moins de demandeurs d’asile que de nombreux pays européens, dont l’Allemagne, la France et l’Italie, mais des milliers de migrants du monde entier se rendent chaque année dans le nord de la France dans l’espoir de traverser la Manche. Certains veulent rejoindre le Royaume-Uni parce qu’ils y ont des amis ou de la famille, d’autres parce qu’ils parlent anglais ou parce qu’il est perçu comme facile de trouver du travail.

Ces dernières années, il y a eu une forte augmentation du nombre de personnes tentant le voyage en canots pneumatiques et autres petites embarcations, les autorités ayant bloqué d’autres itinéraires, tels que l’arrimage dans des bus ou des camions.

Plus de 40 000 personnes sont arrivées en Grande-Bretagne après avoir effectué le dangereux voyage dans la Manche jusqu’à présent cette année, contre 28 000 en 2021 et 8 500 en 2020.

L’agence des frontières et des garde-côtes de l’Union européenne, Frontex, indique que 62 323 migrants ont été détectés dans la Manche au cours des 10 premiers mois de 2022, soit une augmentation de 70 % par rapport à la même période l’an dernier. Le chiffre comprend à la fois les traversées réussies et interceptées.

Des dizaines de personnes sont mortes dans cette tentative, dont 27 personnes en novembre 2021 lorsqu’un bateau de contrebande bondé a chaviré.

Le Monde a publié lundi une enquête glaçante sur la mauvaise gestion par les garde-côtes français de ce naufrage, le plus meurtrier à ce jour. Il a cité des appels de détresse répétés et de plus en plus désespérés du bateau, des communications qui font partie d’une enquête judiciaire française.

Les responsables des garde-côtes français ont demandé plus d’informations aux personnes à bord ou leur ont dit d’appeler les services d’urgence britanniques à la place, selon le journal. Il a cité des responsables des garde-côtes disant qu’ils avaient sous-estimé les problèmes du bateau parce qu’ils reçoivent tellement d’appels similaires de navires de migrants en difficulté et qu’ils n’ont pas assez de ressources pour venir en aide à tout le monde.

La Grande-Bretagne et la France se sont longtemps disputées pour savoir comment arrêter les gangs de passeurs qui organisent les voyages.

L’annonce de lundi intervient alors que Sunak, qui a pris ses fonctions il y a trois semaines, vise à améliorer les relations avec les voisins britanniques, qui se sont détériorées sous l’ancien Premier ministre Boris Johnson et son successeur brièvement Liz Truss.

Sunak a rencontré le président français Emmanuel Macron la semaine dernière lors de la conférence sur le climat COP27 en Égypte, et le premier sommet France-Royaume-Uni depuis plusieurs années est prévu pour début 2023.

Dans une autre tentative pour dissuader les passages, le gouvernement britannique a annoncé un plan controversé visant à envoyer les personnes qui arrivent dans de petits bateaux dans un aller simple vers le Rwanda, afin de briser le modèle commercial des gangs de passeurs. Les critiques disent que le plan est immoral et peu pratique, et qu’il est contesté devant les tribunaux.

Les critiques ont également critiqué le gouvernement britannique pour ne pas avoir traité rapidement les demandes d’asile, laissant des milliers de personnes coincées dans des centres de rétention et des logements temporaires surpeuplés.

Enver Solomon, directeur général de l’association caritative Refugee Council en Grande-Bretagne, a déclaré que les mesures d’application ne feraient pas grand-chose pour arrêter le trafic transmanche.

“Le gouvernement doit adopter une approche plus globale et créer un système d’asile ordonné, juste et humain”, a-t-il déclaré. “Il s’agit d’un problème mondial qui ne sera pas résolu uniquement par des mesures d’application.”

Braverman, un champion du plan rwandais qui a été accusé par des critiques de diaboliser les migrants, a reconnu “qu’il n’y a pas de solution miracle”. Mais elle a déclaré aux radiodiffuseurs que l’arrangement de lundi “augmentera considérablement le nombre de gendarmes français patrouillant sur les plages du nord de la France et garantira que les officiers britanniques et français travaillent main dans la main pour arrêter les passeurs”.