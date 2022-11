Le Royaume-Uni et la France signent un accord historique de 63 millions de livres sterling pour empêcher les migrants de traverser la Manche alors que Rishi salue le déploiement de responsables britanniques

Un accord historique de 63 millions de livres sterling avec la France pour aider à lutter contre la migration illégale a été salué par Rishi Sunak – et il prévoit d’approfondir les liens dans les mois à venir.

Le Premier ministre a déclaré que ce n’est qu’en travaillant avec d’autres pays que vous pouvez progresser – dans une attaque contre Liz Truss qui a provoqué la colère des Français à cause de son commentaire “ami ou ennemi”.

Suella Braverman signe un accord historique avec le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin pour faire face à la crise des petits bateaux Crédit : PA

La ministre de l’Intérieur Suella Braverman et le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin Crédit : PA

L’accord qui verra une énorme augmentation du nombre d’officiers patrouillant sur les plages du nord de la France pour arrêter le fléau.

Le Premier ministre a déclaré que le pacte pourrait aller plus loin dans les mois à venir, car les officiers britanniques seront intégrés avec leurs homologues dans les salles de contrôle dans les premières étapes.

Ses commentaires interviennent après avoir rencontré le dirigeant français Emmanuel Macron la semaine dernière lors de la conférence Cop27 en Égypte pour s’attaquer de front au problème, le nombre de personnes traversant atteignant 40 000.

Le ministre de l’Intérieur s’est rendu dans le pays pour finaliser l’accord ce matin, rencontrant le ministre de l’Intérieur du pays, Gérald Darmanin.

Il a fait un commentaire à peine voilé visant Liz Truss qui a provoqué la fureur à Paris au cours de l’été lorsqu’elle a déclaré que le jury ne savait pas si Macron était ou non un proche allié mettant l’accord en péril.

Le Premier ministre, s’exprimant alors qu’il se rendait au sommet du G20 en Indonésie, a déclaré: “Ce n’est qu’en travaillant avec d’autres pays que vous pourrez faire des progrès sur les choses qui ont un impact sur les gens chez vous.

“Le meilleur exemple de cela est la migration illégale et je l’ai soulevé lors de ma première rencontre avec le président Macron, nous avons passé du temps à en parler lorsque nous étions ensemble à Sharm at Cop.

“Je suis ravi que nous signions un nouvel accord avec les Français, les faits saillants sont une augmentation de 40 % des patrouilles et, pour la première fois, des responsables britanniques intégrés aux opérations françaises pour renforcer la coordination et l’efficacité de notre opération.

“Mais ce n’est pas la fin de notre coopération et l’accord devrait être la base d’une coopération encore plus grande dans les mois à venir.”

L’accord avec la France verra également davantage d’investissements dans la sécurité portuaire pour empêcher l’entrée illégale dans les camions avec le renforcement de la surveillance et davantage de vidéosurveillance.

Des drones et des capacités de vision nocturne seront également utilisés alors que des pays voisins, dont la Belgique et la Hollande, sont amenés à aider à la répression.

Un nouveau groupe de travail entre le Royaume-Uni et la France sera créé et se concentrera sur la réduction du nombre d’Albanais et de gangs du crime organisé exploitant les routes migratoires.

De l’argent sera également mis de côté pour les centres d’accueil et d’éloignement en France pour ceux dont les voyages sont empêchés – pour les empêcher de refaire le périlleux voyage.

Le Premier ministre a ajouté: «En ce qui concerne la migration plus généralement, je pense que la priorité absolue que le peuple britannique a en ce moment, tout comme moi, est de lutter contre la migration illégale.

« J’ai pris l’engagement de m’en emparer cet été. Et je peux vous dire que j’ai passé plus de temps à travailler là-dessus qu’autre chose, à part évidemment la déclaration d’automne, au cours des deux dernières semaines.

«Écoutez, j’ai été honnête qu’il n’y a rien à faire pour le réparer et nous ne pouvons pas le réparer du jour au lendemain.

“Mais il y a une série de choses sur lesquelles je travaille, y compris l’accord français, où je suis convaincu que nous pouvons réduire les chiffres au fil du temps et c’est ce que je vais livrer.”

L’accord a été annoncé après que le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a insisté pour que le gouvernement s’oriente vers des logements plus basiques.

Il a déclaré qu’il devait y avoir une fin à “Hotel Britain” avec des frais d’hôtel pour les cas d’asile et de migrants coûtant près de 7 millions de livres sterling par jour.

M. Jenrick a déclaré que la générosité du Royaume-Uni était abusée par des personnes qui “sautent la file d’attente”, ce qui met à rude épreuve le système d’immigration.

M. Jenrick a déclaré: “La décence humaine doit s’accompagner d’un bon sens dur: les immigrants illégaux n’ont pas droit aux hôtels de luxe.”

“Les conditions au Royaume-Uni sont presque toujours meilleures que dans les pays voisins, ce qui aide à expliquer pourquoi le Royaume-Uni est une destination de choix pour les migrants économiques sur le continent ‘achat d’asile’.

“‘Hotel Britain’ doit cesser et être remplacé par un hébergement simple et fonctionnel qui ne crée pas de facteur d’attraction supplémentaire.”

Les ministres étudient maintenant des alternatives aux hôtels, notamment des logements étudiants désaffectés et des bateaux de croisière économiques.

Le record quotidien le plus élevé de traversées de la Manche sur de petits bateaux a vu 1 295 personnes traverser dans seulement 27 bateaux.

L’abandon des hôtels intervient sept mois après que l’ancien ministre de l’Intérieur a déclaré que les migrants seraient envoyés au Rwanda dans le cadre d’un accord.

Cependant, en raison de contestations judiciaires, tous les vols ont été fondés sur la légalité de la politique avec une décision en attente de la Haute Cour.