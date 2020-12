LONDRES – La Grande-Bretagne et la France se sont rapprochées mardi d’un accord qui permettrait aux camions de fret de reprendre leurs déplacements entre les deux pays, suscitant l’espoir d’un soulagement pour des centaines de chauffeurs coincés près des ports britanniques et pour les supermarchés avertissant qu’ils pourraient bientôt manquer de fruits et des légumes. La France a fermé sa frontière pendant 48 heures dimanche soir, craignant la propagation d’une nouvelle variante et peut-être plus transmissible du coronavirus en Grande-Bretagne. Cela a laissé plus de 1 500 camions bloqués dans le sud-est alors que le port de Douvres et l’Eurotunnel étaient fermés au trafic sortant. Certains conducteurs ont dormi dans leurs camions pendant deux nuits. Alors que les pourparlers pour sortir de l’impasse se poursuivaient, la France devait rouvrir ses frontières, mais uniquement aux ressortissants français, aux résidents et aux travailleurs comme les chauffeurs routiers, et uniquement à ceux capables de fournir la preuve d’un récent test négatif, selon France Info, un public station de radio. Tous les autres voyageurs en provenance de Grande-Bretagne ne seraient autorisés à entrer dans le cadre du plan que s’ils avaient une résidence permanente en France. Un accord entre la France et la Grande-Bretagne pour la réouverture de la frontière dissiperait les craintes de pénurie de laitue, de brocoli et d’agrumes dans les magasins britanniques. Même si les camions en provenance de France étaient encore autorisés à apporter de telles marchandises en Grande-Bretagne, peu d’entre eux ont choisi de traverser la frontière, craignant que les conducteurs ne se retrouvent bloqués là-bas.

Les négociations ont eu lieu alors que l’Union européenne exhortait les États membres à se retirer des interdictions de voyager draconiennes imposées ces derniers jours. L’exécutif du bloc a exhorté les pays à continuer de décourager les voyages non essentiels à destination et en provenance de la Grande-Bretagne, mais a déclaré que les Britanniques et les autres citoyens européens devraient être autorisés à rentrer chez eux et que les marchandises devraient être autorisées à circuler dans les deux sens. De nombreux scientifiques soupçonnent que la nouvelle variante est déjà en Europe continentale. Et ils ont souligné que les interdictions de voyager n’étaient utiles que si ces mesures donnaient aux pays le temps de minimiser la propagation du virus à l’intérieur de leurs frontières et d’intensifier les efforts pour détecter la nouvelle variante. « Il est clair que nous avons besoin d’équilibre », Emma Hodcroft, chercheuse à l’Université de Berne en Suisse, écrit sur Twitter. «Agissez trop tôt avec trop peu d’informations et vous générez de la panique sans preuves, ce qui nuit à l’économie, aux moyens de subsistance et à la confiance. Mais attendez trop longtemps, et vous pourriez manquer une fenêtre vitale lorsque nous aurons la chance d’obtenir la réponse la plus efficace. » La découverte de la variante avait conduit ces derniers jours à un verrouillage dans une grande partie du sud-est de l’Angleterre et à des interdictions de vols et de trains entre la Grande-Bretagne et des dizaines de pays alors qu’ils tentaient d’empêcher la variante de se répandre. Le gouvernement français a déclaré qu’il souhaitait rendre les tests obligatoires pour les voyageurs en provenance de Grande-Bretagne. Et comme les camions qui transitent entre les deux pays circulent continuellement à travers l’Europe, cela débloquerait un système de fret à l’échelle du continent qui, selon les experts de l’industrie, pourrait rapidement s’arrêter.

Les chauffeurs bloqués près des ports britanniques ont reçu lundi une barre de céréales par les responsables locaux, a déclaré Rod McKenzie, directeur de la politique à la Road Haulage Association, qui représente l'industrie du transport routier. Alors que les chauffeurs emballent leur propre nourriture, a-t-il dit, ils ne prennent généralement pas beaucoup plus que ce dont ils pensent avoir besoin pour leurs quelques heures en Grande-Bretagne.

Le Vatican dit qu’il est «moralement acceptable» d’obtenir un vaccin lié au tissu fœtal.

«C'est une histoire de misère humaine», a déclaré M. McKenzie. «La planification du gouvernement a été choquante à ce sujet, et il n'y a pas de toilettes adéquates sur l'autoroute ces derniers jours avec jusqu'à 1 000 camions stationnés. Le gouvernement britannique a présenté des plans conçus pour des problèmes similaires à la frontière après que le pays a finalisé sa scission de l'Union européenne le 31 décembre. Il a fermé des parties d'une autoroute pour permettre aux camions de se garer sur la route et a ouvert un ancien aéroport avec de la place pour 4 000 camions à garer. Les commentateurs britanniques ont noté que l'utilité des plans du Premier ministre Boris Johnson sur le Brexit pour une pandémie unique en un siècle n'a pas fait grand-chose pour renforcer la confiance des gens quant à la façon dont le pays s'en sortira s'il s'effondre hors de l'Union européenne sans un accord régissant l'avenir. relations commerciales outre-Manche à la fin de ce mois.

Les scientifiques ont également noté que la découverte de la nouvelle variante en Grande-Bretagne ne signifiait pas une absence du reste de l’Europe. La Grande-Bretagne effectue considérablement plus de séquençage génomique que d’autres pays, ce qui lui permet de détecter plus rapidement les mutations. «Si vous deviez le récupérer n’importe où, vous alliez le chercher au Royaume-Uni», a déclaré Thomas Connor, professeur spécialisé dans la variation des pathogènes à l’Université de Cardiff au Pays de Galles. «La question pour les autres pays du monde est la suivante: quelle capacité ont-ils pour commencer à entreprendre une surveillance à l’aide du séquençage génomique pour pouvoir se faire une idée de ce qui y circule?»