Le Royaume-Uni est témoin d’une augmentation de 50% des troubles de l’alimentation chez les jeunes après la pandémie de Covid-19

Il y a eu une augmentation significative du nombre de jeunes – de moins de 20 ans – hospitalisés pour des troubles de l’alimentation en Angleterre à la suite de la pandémie de Covid, ont rapporté les médias. Le nombre d’enfants de moins de 20 ans admis pour des troubles de l’alimentation, tels que la boulimie et l’anorexie, a dépassé 3 200 au cours de la dernière année, soit près de 50% de plus qu’en 2019-2020, a rapporté la BBC, citant des données de NHS Digital.

Outre les nouveaux cas, les hôpitaux constatent également une détérioration chez de nombreux jeunes qui avaient déjà été diagnostiqués avec ces conditions.

La pandémie de l’année dernière a « fait des ravages » chez les jeunes, a déclaré la directrice de la santé mentale du NHS England, Claire Murdoch.

Murdoch a déclaré que les services traitaient plus d’enfants et de jeunes que « jamais auparavant » et que le NHS fixait de nouveaux objectifs pour améliorer les performances des services de santé mentale.

Selon des organisations caritatives de santé mentale, la pandémie, en particulier les blocages, a eu un impact dévastateur sur les jeunes vulnérables, ce qui a accru leur anxiété et leur isolement – ​​conduisant aux troubles, selon le rapport.

« Pour ceux qui avaient déjà un trouble de l’alimentation, leur maladie s’est aggravée, plus de personnes ont développé un trouble de l’alimentation pour la première fois et d’autres qui pensaient s’être remises de leur trouble de l’alimentation ont rechuté », a déclaré Tom Quinn, de l’association caritative Beat. cité comme disant.

« Nous avons vu une énorme augmentation de la demande pour notre ligne d’assistance, beaucoup parlent d’anxiété accrue, d’isolement et de manque de soutien comme facteurs », a-t-il ajouté.

De plus, les services communautaires spécialisés pour les jeunes, qui sont essentiels pour empêcher les personnes d’aller à l’hôpital, ont du mal à répondre à la demande croissante.

Plus de 3 000 jeunes commencent un traitement chaque mois, contre un peu plus de 2 000 avant le début de la pandémie. En conséquence, le nombre de jeunes sur la liste d’attente dépasse désormais les 1 500, soit trois fois plus qu’avant la pandémie, selon le rapport.

« De nombreux enfants et jeunes présentent plus tard des symptômes plus complexes qui sont souvent plus difficiles et plus longs à traiter », a déclaré Saffron Cordery, de NHS Providers.

