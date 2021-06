Le Royaume-Uni est sur le point de répéter les erreurs de Covid de l’été dernier, prévient un expert de Sage

Le Royaume-Uni est sur le point de répéter ses erreurs d’assouplissement du verrouillage de l’été dernier, un scientifique de haut niveau qui conseille le gouvernement sur ses craintes de réponse aux coronavirus.

Le professeur Stephen Reicher, psychologue du sous-comité de Sage sur les sciences du comportement, a déclaré que Boris Johnson avait dit aux gens que c’était leur « devoir patriotique » d’aller au pub et de participer également au programme « Eat Out to Help Out » de Rishi Sunak, conçu pour stimuler le secteur hôtelier en difficulté.

Mais parler à Horaires Radio Mercredi, il a averti que ces décisions signifiaient que les infections à Covid n’étaient jamais à un niveau suffisamment bas et ont ensuite augmenté à l’automne après le retour des enfants à l’école.

Le professeur Reicher a ajouté que lorsque les restrictions sont abandonnées – une étape que le gouvernement a actuellement prévue pour le 19 juillet – les infections doivent être à un niveau beaucoup plus bas, les tests et la traçabilité doivent fonctionner plus efficacement, et un soutien supplémentaire est toujours nécessaire pour les personnes qui ont besoin s’auto-isoler.

Il a dit Horaires Radio: « Ma crainte est que nous soyons en ligne pour répéter les erreurs de l’été dernier – si vous vous souvenez, le Premier ministre nous a dit que c’était notre devoir patriotique d’aller au pub, que les gens devraient aller travailler ou ils pourraient perdre leur emplois, nous devions manger au restaurant pour aider.

« La conséquence a été que nous n’avons jamais eu d’infections suffisamment faibles pour pouvoir faire face à la maladie et donc lorsque les conditions ont changé à l’automne, lorsque les écoles sont retournées et les gens sont retournés au travail et les universités sont retournées et le temps s’est empiré et nous sommes allés à l’intérieur , donc les infections ont augmenté.

«Et je pense que cette fois-ci, nous devrions en tirer des leçons et nous devrions réduire les infections à un point où nous sommes dans un bien meilleur endroit à l’automne, où nous n’avons pas à réimposer des restrictions.

« Donc, je pense que la vraie question est de savoir comment pouvons-nous faire cela sans trop déranger les gens ? »

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré cette semaine que la levée des restrictions sur les coronavirus le plus tôt possible était sa « priorité absolue », mais a souligné la nécessité de faire preuve de prudence afin de s’assurer que les changements sont « irréversibles ».

Au Parlement, il a confirmé que le gouvernement était toujours sur la bonne voie pour « commencer » l’étape 4 de sa feuille de route pour sortir du verrouillage le 19 juillet.

Mais le professeur Reicher a ajouté que le test et la traçabilité ne fonctionnaient toujours pas correctement ou ne contactaient pas les gens assez rapidement, et a souligné le manque de soutien pour que les gens s’auto-isolent.

Il a ajouté: « Il me semble que si nous prenions les mesures de santé publique de base pour supprimer l’infection, nous ne parlerions pas d’un réservoir élevé d’infection qui peut ensuite augmenter très rapidement lorsque les conditions changent. »

Rapports supplémentaires par l’AP