Le Royaume-Uni est sur la bonne voie pour connaître la plus forte augmentation d’impôts depuis 50 ans après le gel des seuils personnels, suggère une analyse | Actualités politiques

Le Royaume-Uni est sur le point de connaître la plus forte hausse d’impôts depuis au moins 50 ans en raison du gel des seuils personnels et de la flambée de l’inflation, selon une nouvelle analyse.

La Resolution Foundation a déclaré que les contribuables devraient verser environ 40 milliards de livres sterling par an d’ici 2028, contre une prévision de 30 milliards de livres sterling au moment du budget du chancelier Jeremy Hunt en mars.

La politique du gouvernement est de maintenir les seuils d’impôt sur le revenu et d’assurance nationale gelés jusqu’en 2028, ce qui signifie que de nombreuses personnes seront poussées vers des tranches d’imposition plus élevées en raison de l’inflation.

« Les chanceliers de toutes allégeances politiques aiment ce genre de taxe furtive, mais l’ampleur de l’augmentation du montant qu’elle permettra désormais de collecter est totalement sans précédent », a déclaré Torsten Bell, directeur général de la Resolution Foundation.

« Oubliez toutes les réductions d’impôts proposées, elles seront insignifiantes à côté de cette augmentation d’impôts. »

L’Institut d’études fiscales a déclaré que le gel aggraverait également les problèmes auxquels sont confrontés de nombreux travailleurs dont les revenus ne suivent pas l’inflation.

Cela survient alors que M. Hunt a exclu des réductions d’impôts importantes cette année, alors que les conservateurs ont appelé à un cadeau pré-électoral lors de la conférence du Parti conservateur.

Adam Corlett, économiste principal à la Resolution Foundation, a déclaré : « Abandonner l’augmentation habituelle des seuils d’imposition est une manière éprouvée pour les gouvernements de tous bords d’augmenter leurs revenus de manière furtive.

« Mais c’est l’ampleur bien plus grande que prévu de l’augmentation furtive des impôts du gouvernement de 40 milliards de livres sterling qui ressort.

« La réalité de la hausse d’impôts sur les revenus la plus importante et continue depuis au moins 50 ans est la raison pour laquelle toute discussion sur des réductions d’impôts pré-électorales sera inévitablement considérée dans le contexte plus large d’augmentations d’impôts bien plus importantes. »