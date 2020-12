Le Royaume-Uni a accordé une approbation temporaire à un vaccin Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech. La plupart des doses seront expédiées depuis l’installation de Pfizer à Puurs, en Belgique, vue ici. | Christophe Guillaume / Getty Images

Les premières doses peuvent commencer à être déployées la semaine prochaine.

Le Royaume-Uni a accordé mercredi une autorisation temporaire pour l’utilisation d’urgence du vaccin Covid-19 développé par Pfizer et BioNTech à des adultes âgés de 16 ans et plus, les 800000 premières doses du vaccin à deux doses devant être proposées dans le pays la semaine prochaine.

Cela fait du Royaume-Uni le premier pays à approuver le vaccin à base d’ARNm Pfizer / BioNTech et la première approbation gouvernementale d’un vaccin soutenu par un essai clinique. (Certains pays comme la Russie et la Chine ont commencé à administrer leurs vaccins Covid-19 avant de terminer des essais à grande échelle.) C’est aussi le vaccin le plus rapide jamais approuvé, bien que temporairement.

«Je suis convaincu maintenant, avec les nouvelles d’aujourd’hui, qu’à partir du printemps, à partir de Pâques, les choses iront mieux», a déclaré le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, lors d’une conférence de presse. «Et nous allons avoir l’été l’année prochaine que tout le monde pourra apprécier.»

Le régulateur britannique de la santé, la Medicines & Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), a accordé l’autorisation temporaire peu de temps après que Pfizer et BioNTech ont annoncé en novembre que leur vaccin Covid-19 était efficace à 95%. Bien qu’il s’agisse d’une autorisation temporaire, la MHRA procède à un examen continu des données sur les essais de vaccins au fur et à mesure qu’elles arrivent et peut accorder une approbation complète à une date ultérieure. En revanche, la Food and Drug Administration des États-Unis évalue les vaccins sur la base d’études terminées, ce qui augmente la durée du processus d’approbation.

Le gouvernement britannique a conclu un accord avec Pfizer et BioNTech pour acheter 40 millions de doses du vaccin jusqu’en 2021 – assez pour 20 millions de personnes – principalement expédiées depuis l’usine de fabrication de Pfizer à Puurs, en Belgique.

«Cette autorisation est un objectif vers lequel nous travaillons depuis que nous avons déclaré pour la première fois que la science gagnerait, et nous félicitons la MHRA pour sa capacité à mener une évaluation minutieuse et à prendre des mesures en temps opportun pour aider à protéger la population britannique», a déclaré le PDG de Pfizer Albert Bourla, dans une déclaration.

Le Royaume-Uni a été l’un des pays les plus gravement touchés pendant la pandémie de Covid-19, avec 1,6 million d’infections signalées et près de 60 000 décès sur une population de 66 millions d’habitants. Le gouvernement a récemment imposé un deuxième verrouillage national alors que les cas augmentaient; les restrictions de mouvement et les entreprises qui peuvent rester ouvertes pourraient commencer à se relâcher cette semaine alors que le nombre de nouveaux cas diminue. Mais à l’approche de l’hiver, le risque d’une plus grande propagation de Covid-19 au Royaume-Uni reste élevé.

Le Royaume-Uni donne la priorité aux personnes âgées pour recevoir un vaccin Covid-19

Avec des doses limitées du vaccin Pfizer / BioNTech à distribuer pour le moment, le Royaume-Uni est en train d’établir plusieurs niveaux de priorité pour la vaccination Covid-19.

Le Comité mixte du pays sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) a présenté mercredi des lignes directrices pour l’administration du vaccin en fonction principalement de l’âge. La priorité absolue est aux résidents et aux travailleurs des foyers de soins pour personnes âgées, un classement basé sur le nombre de vaccinations qui seraient nécessaires à chaque niveau pour éviter un décès, pas nécessairement un risque d’exposition.

C’est pourquoi les agents de santé, qui seront en première ligne aux États-Unis, ne sont pas au premier rang au Royaume-Uni, même s’ils peuvent être plus fréquemment confrontés au virus. «Comme le risque de mortalité du COVID-19 augmente avec l’âge, la priorisation est principalement basée sur l’âge», selon les directives.



Le comité a divisé sa liste globale de priorités en neuf groupes. «On estime que pris ensemble, ces groupes représentent environ 99% de la mortalité évitable due au COVID-19», selon les lignes directrices du JCVI.

Mais les lignes directrices notent également que les stratégies de déploiement des vaccins peuvent devoir évoluer pour répondre à des préoccupations telles que l’atténuation des inégalités en matière de santé et des défis logistiques. Ce dernier est particulièrement important pour le vaccin Pfizer / BioNTech car il a certaines des exigences d’entreposage frigorifiques les plus strictes de tout candidat vaccin Covid-19: des températures de moins 70 degrés Celsius (moins 94 degrés Fahrenheit) ou moins. Alors que Pfizer et BioNTech développent des conteneurs d’expédition capables de maintenir ces températures pendant 30 jours, il est probable que les premiers établissements à en recevoir seront les grands établissements de santé qui ont déjà des congélateurs.

Les receveurs devront recevoir le vaccin en deux doses espacées de 21 jours, de sorte qu’un suivi rigoureux des patients sera également nécessaire.

Les États-Unis attendent maintenant l’approbation d’urgence pour deux vaccins Covid-19

Les conseillers des Centers for Disease Control and Prevention ont voté cette semaine sur les directives américaines pour l’approbation des vaccins. Les recommandations du Comité consultatif pour les pratiques de vaccination indiquaient que les agents de santé et les résidents des établissements de soins de longue durée devraient être les premiers à recevoir un vaccin Covid-19. Le fait que les agents de santé figurent au premier rang contraste avec les directives émises par le Royaume-Uni.

L’établissement de ces priorités est d’autant plus critique maintenant qu’un vaccin est sur le point de commencer sa distribution aux États-Unis dans quelques semaines. Pfizer et BioNTech ont également demandé une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) aux États-Unis auprès de la FDA pour leur vaccin Covid-19. La FDA se réunit le 10 décembre pour discuter de leur vaccin. Cette semaine, Moderna, un autre développeur de vaccin à ARNm Covid-19, a également demandé une EUA.

Si elles étaient accordées, ces approbations d’urgence marqueraient le calendrier de développement de vaccins le plus rapide de tous les temps, un exploit incroyable contre une pandémie sans précédent. Mais les cas de Covid-19 continuent d’augmenter à travers les États-Unis et il faudra encore quelques mois avant que l’accès à un vaccin soit généralisé.