Le Royaume-Uni est-il désormais un achat ? Les analystes interviennent après l’effondrement du marché

Un agent de sécurité se tient devant le bâtiment de la Bourse de Londres le 29 décembre 2020. Tolga Akmen | AFP via Getty Images

Les marchés obligataires britanniques et la livre sont entrés en chute libre cette semaine alors que les investisseurs rechignaient aux annonces de politique budgétaire du nouveau gouvernement, et certains analystes pensent que des opportunités se présentent. La Banque d’Angleterre a été contrainte mercredi d’intervenir sur le marché obligataire avec un programme d’achat temporaire, car la capitulation des prix des gilts à long terme menaçait les fonds de pension et les hypothèques, posant ce que la banque centrale considérait comme un risque important pour la stabilité financière. Les rendements obligataires britanniques sont sur la bonne voie pour leur plus forte pente mensuelle depuis au moins 1957, tandis que la livre est tombée à un plus bas historique face au dollar lundi. Viraj Patel, stratège principal chez Vanda Research, a déclaré à CNBC mercredi avant l’annonce que les prochaines semaines seraient cruciales pour les investisseurs évaluant s’ils devaient retourner sur les marchés britanniques, mais il ne l’envisagerait pas encore. “La livre il y a six jours n’était pas un problème pour moi. Je considérais une gamme d’autres devises comme étant plus disloquées sur les marchés en ce moment”, a déclaré Patel. Il a ajouté que la chute de la monnaie et des obligations britanniques représentait un vote de défiance envers le paquet budgétaire du gouvernement et une inquiétude quant à l’origine d’une croissance durable dans un environnement de taux d’intérêt à court terme élevés et en hausse.

“Je pense que certaines de ces craintes apocalyptiques sont quelque peu exagérées dans une certaine mesure, mais je ne pense pas que quiconque veuille intervenir en ce moment et acheter des actifs britanniques sous-évalués à ce stade”, a-t-il déclaré. “Nous pourrions avoir une conversation différente dans trois mois parce que la livre est extrêmement bon marché, mais je pense que c’est juste une de ces choses où c’est la tempête avant le calme.” Le marché boursier britannique s’est également vendu au cours des dernières séances, mais pas plus profondément que d’autres marchés européens dans un contexte de large recul mondial des actions, alors que les craintes d’un resserrement plus agressif de la politique monétaire de la part des banques centrales et d’un ralentissement de la croissance obligent les investisseurs à rester sur la touche. . Alan Custis, responsable des actions britanniques chez Lazard Asset Management, a déclaré jeudi à CNBC que la vente générale à la suite de la crise économique du pays “offre en quelque sorte des opportunités” pour les blue chips britanniques avec des bénéfices à l’étranger qui bénéficient d’une baisse livre. Les analystes boursiers surveillent de près les gilts Les obligations britanniques à long terme – connues sous le nom de “gilts” – ont connu des niveaux de volatilité historiques ces derniers jours, les prix se redressant après leur effondrement initial à la suite de l’annonce par la Banque d’Angleterre qu’elle achèterait des obligations à long terme pendant deux semaines et retarder les ventes de dorures prévues la semaine prochaine jusqu’au 31 octobre. Custis a déclaré que les analystes boursiers surveillaient de près la volatilité des marchés des gilts pour savoir où les taux d’intérêt sont susceptibles d’aller. “Le marché escompte maintenant une hausse des taux d’intérêt vers 6%. Avant cette situation la semaine dernière, nous pensions probablement que 3,75, peut-être 3,5% serait le pic, l’inflation culminant peut-être en octobre ou novembre de cette année à environ 11%. Maintenant clairement, cela a été jeté, parce que nous ne savons pas où la livre sterling va aller, à quel point une livre sterling faible pourrait être inflationniste pour l’économie », a déclaré Custis. “La stabilité du marché des gilts est très importante pour ces raisons, car elle peut nous donner une idée de l’endroit où les taux d’intérêt pourraient finalement atterrir, et cela aura évidemment un impact important sur les taux hypothécaires et les dépenses de consommation, donc tout est lié, alors oui, nous surveillons le marché des gilts autant que nous surveillons le marché des actions.”

Le FTSE 100 de premier ordre britannique est réputé pour ses rendements en dividendes élevés pour les investisseurs, mais avec la flambée des rendements obligataires, l’attrait de ce type d’actions est diminué, a reconnu Custis, mais il a souligné que 45 % des dividendes versés par les sociétés de l’indice sont payés en dollars, ce qui l’isole dans une certaine mesure. Cela aiderait également à expliquer pourquoi l’indice britannique FTSE 250 à moyenne capitalisation a connu une course plus difficile à la lumière du chaos économique du pays et de l’effondrement de la monnaie que son cousin à grande capitalisation. “Quand nous l’avons vu avec les sociétés immobilières au cours des deux premiers jours de cette semaine, les taux (de capitalisation) des actions immobilières sont de 4,5 % – si vous avez des taux d’intérêt à 6 %, il est très difficile pour les valeurs immobilières soient attrayantes.” Selon les analystes, l’élément central des perspectives dans un avenir proche est que le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, rétablisse sa crédibilité, après avoir pris la rare décision d’omettre les prévisions de l’Office indépendant britannique pour la responsabilité budgétaire avant les annonces controversées de vendredi. Kwarteng a promis un plan de mise en œuvre plus détaillé et chiffré le 23 novembre, tandis que la Banque d’Angleterre se réunit le 3 novembre pour évaluer l’impact des annonces budgétaires et déterminer l’ampleur de sa prochaine hausse des taux d’intérêt.