Le Royaume-Uni est-il au bord d’un effondrement du marché hypothécaire ?

La flambée des coûts hypothécaires en Grande-Bretagne alimente les craintes des propriétaires, des investisseurs, des organisations caritatives et des décideurs politiques face à la pression croissante exercée sur les emprunteurs, mais les prêteurs ont jusqu’à présent semblé largement optimistes quant à la capacité de leurs clients à faire face.

Une hausse de 50 points de base du taux de base de la Banque d’Angleterre à 5% jeudi, soit le double de la hausse attendue de 25 points de base et la 13e hausse consécutive, devrait cependant mettre cette confiance à l’épreuve, d’autant plus que les consommateurs sont déjà aux prises avec des prix obstinément élevés. pour la nourriture, le carburant et les services essentiels.

Voici quelques-uns des outils que les banques britanniques utilisent pour aider les clients à naviguer dans la tourmente, et des opinions sur la question de savoir si ces actions seront suffisantes pour éviter des dommages importants au marché immobilier britannique de 1,7 billion de livres (41 billions de rand).

Pourquoi les taux hypothécaires britanniques ont-ils grimpé en flèche ?

Il existe deux principaux types de taux hypothécaires – variable et fixe. Les prêts hypothécaires à taux variable suivent le taux de base de la Banque d’Angleterre, de sorte que chaque fois que la référence est augmentée, cela est automatiquement répercuté sur ces clients.

Les hypothèques à taux fixe bloquent un taux d’intérêt particulier à l’avance, généralement pour une période de deux à cinq ans. La tarification est basée sur l’endroit où les marchés pensent que les taux de la BoE iront sur cette période fixe, les prêteurs se référant aux marchés des swaps de taux d’intérêt qui suivent les paris des investisseurs sur les taux futurs.

Une série de données montrant une inflation britannique plus rigide que prévu a conduit les marchés à parier que les taux de la BoE resteront plus élevés et plus longtemps. Cela s’est reflété sur les marchés des swaps.

Les swaps de deux ans et de cinq ans ont atteint respectivement 5,99 % et 5,26 % jeudi, selon les données de Refinitiv Eikon – des niveaux jamais vus depuis le chaos qui a suivi le mini-budget de septembre. Les banques disent qu’elles doivent refléter ces mouvements du marché pour éviter de fixer les prix des prêts hypothécaires à perte.

Qui est à risque ?

Les banques affirment que seul un petit nombre de clients connaissent des difficultés financières ou sont en retard sur les remboursements hypothécaires, mais elles accordent une attention particulière aux ménages à faible revenu qui ont été les plus durement touchés par une inflation élevée.

Jusqu’à présent, l’une des raisons de la résilience des clients est que la plupart sont toujours au travail et capables de payer leur hypothèque même si leurs revenus ont été réduits. Le chômage britannique est resté faible, mais toute augmentation significative pourrait changer la donne.

Sur environ 9 millions de prêts hypothécaires résidentiels en cours, 800 000 devraient être conclus à taux fixe au cours du second semestre 2023, selon les données du groupe de l’industrie commerciale UK Finance. En 2024, 1,6 million de ménages supplémentaires ne bénéficieront plus des taux fixes.

Nicholas Mendes, responsable technique des prêts hypothécaires chez le courtier en prêts hypothécaires John Charcol, a déclaré à Reuters que les données du secteur montraient que davantage de propriétaires optaient pour des transferts de produits avec un prêteur existant plutôt que de magasiner. Cela aidera certains à éviter de nouveaux contrôles d’accessibilité qu’ils pourraient échouer, a déclaré Mendes, masquant potentiellement toute l’étendue d’un problème d’accessibilité croissant.

Un sondage de l’organisme de bienfaisance pour la dette StepChange publié jeudi a montré que 45% des emprunteurs hypothécaires – l’équivalent de 6,9 ​​millions d’adultes britanniques – ont eu du mal à faire face aux factures et aux engagements de crédit.

Il y a des signes que les Britanniques à court d’argent se tournent vers un crédit non garanti à coût plus élevé pour joindre les deux bouts, avec 343,8 millions de transactions par carte de crédit enregistrées en mars – 4,9% de plus qu’en mars 2022, selon les données de UK Finance.

Les dépenses totales de 20 milliards de livres étaient supérieures de 8,4 % à celles de mars 2022, les soldes impayés des cartes de crédit ayant augmenté de 9,6 % sur l’année jusqu’en mars.

Y aura-t-il des saisies massives ?

Quelque 750 propriétés hypothécaires de propriétaires ont été reprises au cours des trois premiers mois de cette année, a déclaré UK Finance, en hausse de 50% par rapport au trimestre précédent, mais bien en deçà des niveaux observés lors des crises précédentes comme le krach immobilier du début des années 1990.

410 autres propriétés locatives ont été reprises au cours de la même période, en hausse de 28 % d’un trimestre à l’autre.

Le nombre de propriétaires en retard de paiement représente environ 0,8 % de l’encours des crédits immobiliers, mais leur nombre est en augmentation. Au premier trimestre de 2023, 76 630 prêts hypothécaires de propriétaires avaient des arriérés de 2,5 % ou plus du solde impayé, soit 2 % de plus qu’au trimestre précédent.

Les banques affirment que les saisies massives sont peu probables cette fois-ci, en raison de tests d’accessibilité plus stricts, d’options d’abstention flexibles pour les clients et d’un changement de culture dans le secteur bancaire forcé par des années de scandales réprimandants après la crise financière mondiale des années 2000.

Que font déjà les banques pour aider les clients ?

Les grandes banques offrent une aide aux clients qu’elles identifient comme ayant besoin d’aide, comme des bilans de santé financière, des congés de paiement temporaires, le transfert des clients vers des plans de remboursement des intérêts uniquement pendant une courte période ou des durées de prêt prolongées.

Qu’est-ce que le gouvernement pourrait demander aux banques de faire?

Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, doit rencontrer vendredi les patrons des banques pour discuter de la manière dont ils peuvent aider les propriétaires à faire face.

Hunt a déclaré que le gouvernement n’offrirait pas d’aide financière importante et que les prêteurs hypothécaires doivent respecter leurs engagements pour aider les emprunteurs aux prises avec des taux d’intérêt plus élevés.

Les critiques disent que les banques pourraient faire beaucoup plus, d’autant plus qu’elles ont répercuté les hausses de taux sur les épargnants beaucoup plus lentement que les taux hypothécaires n’ont augmenté. Pendant la pandémie, le gouvernement a mandaté les banques pour offrir des pauses de remboursement, mais les banquiers préviennent que des allègements similaires pourraient maintenant avoir des conséquences imprévues.

Le parti travailliste d’opposition a présenté mercredi des plans qui, selon lui, contribueraient à réduire les coûts hypothécaires, notamment en obligeant les prêteurs à autoriser les emprunteurs à allonger la durée de leur prêt hypothécaire.

Des durées fixes plus longues pourraient être une réponse, selon certains experts, bien qu’elles courent le risque d’enfermer les clients dans de mauvaises affaires. D’autres disent qu’il pourrait y avoir un retour d’une certaine forme de programme « Aide à l’achat » offrant une aide de l’État aux primo-accédants.

« Ils pourraient amener les banques à commencer à refléter enfin la pratique américaine où la plupart des hypothèques sont à taux fixe à long terme », a déclaré à Reuters Roger Gewolb, fondateur de Campaign for Fair Finance.

« Ces mesures simples imposées par le gouvernement rendraient l’ensemble du marché hypothécaire plus calme. »