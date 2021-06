Le Royaume-Uni est étroitement surveillé avec son programme de vaccination et une augmentation des cas

Les New-Yorkais de 12 ans et plus se font vacciner à l’église catholique romaine St. Anthony of Padua dans le Bronx de New York, aux États-Unis, le 13 juin 2021. Tayfun Coskun | Agence Anadolu | Getty Images

LONDRES – Le Royaume-Uni a l’un des taux de vaccination contre le Covid-19 les plus élevés au monde, mais il connaît une nouvelle augmentation des cas de coronavirus largement attribuée à la variante delta originaire d’Inde. Les experts disent qu’une attention particulière est accordée aux dernières données en provenance du Royaume-Uni, car elles pourraient être un indicateur pour d’autres. Et il y a une crainte que là où le Royaume-Uni marche maintenant, d’autres – comme les États-Unis – pourraient suivre. « Tous les yeux (sont) sur les tendances britanniques de Covid », a déclaré mardi Kallum Pickering, économiste principal et directeur de la Berenberg Bank. « Avec son taux de vaccination élevé mais un nombre croissant d’infections enregistrées quotidiennement, le Royaume-Uni est devenu le cas test pour savoir si la vaccination de masse contre le SRAS-CoV-2 peut apporter [an] mettre fin aux cycles répétés de blocages et autres protocoles sévères de distanciation sociale qui ont fait des ravages dans l’économie mondiale depuis que la pandémie a frappé début 2019 », a-t-il déclaré. Pickering a noté que les données médicales suggèrent que le taux élevé de vaccination au Royaume-Uni a considérablement affaibli le lien entre les infections à Covid enregistrées et les complications de la maladie, soutenant l’appel de la banque selon lequel « le Royaume-Uni peut traverser la nouvelle vague d’infections sans avoir à resserrer les restrictions et donc avec seulement des dommages économiques limités. » Pickering a déclaré que les données soulignaient que cette vague d’infections était différente des précédentes, le nombre d’infections enregistrées augmentant à un rythme plus lent que lors de la vague précédente, et qu’il n’y avait pas eu d’augmentation claire des décès malgré l’augmentation des cas. Deuxièmement, il a noté que les nouvelles admissions à l’hôpital avaient moins augmenté que les infections enregistrées – et beaucoup moins que pendant la vague hivernale.

Réouverture en bonne voie ?

Le stratège de recherche de la Deutsche Bank, Jim Reid, a noté mercredi que bien qu’il y ait « une préoccupation continue » concernant la propagation de la variante delta, « la seule bonne nouvelle est que la dernière vague a vu la répartition par âge des cas considérablement baisser par rapport à la précédente vagues. » Les groupes d’âge plus jeunes sont beaucoup moins susceptibles d’être gravement touchés par le virus que les personnes plus âgées. Mais encore, plus les jeunes restent longtemps non vaccinés ou partiellement vaccinés, le virus peut se propager et potentiellement plus de variantes peuvent émerger. Jusqu’à présent, les vaccins se sont avérés résistants aux nouvelles variantes, restant largement efficaces pour prévenir les graves Covid-19 pour les personnes entièrement vaccinées. Une analyse de Public Health England publiée lundi dernier a révélé deux doses de Les vaccins Pfizer-BioNTech ou AstraZeneca Covid-19 ont été très efficaces contre les hospitalisations dues à la variante delta. Afin de vacciner pleinement plus de personnes, le gouvernement britannique a retardé la suppression des restrictions Covid restantes en Angleterre jusqu’au 19 juillet. Il a insisté sur le fait que la levée des restrictions à cette date était toujours en bonne voie malgré la propagation de la variante delta. « Le risque que la réouverture puisse être inversée reste faible », a déclaré Pickering de Berenberg.

« Le Royaume-Uni est loin du point où les capacités médicales pourraient être étirées à un point tel que de nouvelles restrictions seraient nécessaires », a-t-il noté, ajoutant que le déploiement rapide et continu des vaccins pourrait même provoquer un plafonnement des infections quotidiennes dans les semaines à venir. avant de tomber par la suite. « Bien que la pandémie soit loin d’être terminée et que les nouvelles variantes potentielles qui rendent la génération actuelle de vaccins inefficaces présentent un risque sérieux, les récents développements de virus et de vaccins soutiennent nos perspectives économiques positives pour le Royaume-Uni et d’autres économies avancées », a-t-il déclaré.

Poussée hivernale ?