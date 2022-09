Le Royaume-Uni est en proie à une crise économique qui lui est propre

Londres

Il y a une semaine, la Banque d’Angleterre a pris un coup dans le noir. Il a augmenté les taux d’intérêt d’un demi-point de pourcentage relativement modeste pour lutter contre l’inflation. Il ne pouvait pas connaître l’ampleur de la tempête qui était sur le point d’éclater.

Moins de 24 heures plus tard, le gouvernement de la nouvelle Première ministre britannique Liz Truss a dévoilé son plan pour les plus importantes réductions d’impôts en 50 ans, mettant tout en œuvre pour la croissance économique mais faisant exploser un trou énorme dans les finances du pays et sa crédibilité auprès des investisseurs.

La livre s’est effondrée à un niveau record face au dollar américain lundi après que le ministre britannique des Finances, Kwasi Kwarteng, a doublé son pari en faisant allusion à d’autres réductions d’impôts à venir sans expliquer comment les payer. Les prix des obligations se sont effondrés, faisant monter en flèche les coûts d’emprunt, semant le chaos sur le marché hypothécaire et poussant les fonds de pension au bord de l’insolvabilité.

Les marchés financiers étaient déjà dans un état fébrile en raison du risque croissant d’une récession mondiale et des fluctuations causées par trois hausses de taux démesurées d’une banque centrale américaine en guerre contre l’inflation. C’est dans cette “autocuiseur” que le nouveau gouvernement britannique a trébuché.

“Vous devez avoir des politiques solides et crédibles, et tout faux pas politique est puni”, a déclaré Chris Turner, responsable mondial des marchés chez ING.

Après que les assurances verbales du Trésor britannique et de la Banque d’Angleterre n’ont pas réussi à calmer la panique – et que le Fonds monétaire international a prononcé une rare réprimande – la banque centrale britannique a sorti son bazooka, déclarant mercredi qu’elle imprimerait 65 milliards de livres sterling (70 milliards de dollars) d’acheter des obligations d’État d’ici le 14 octobre — protégeant essentiellement l’économie des retombées du plan de croissance du Truss.

“Bien que cela soit bienvenu, le fait qu’il fallait le faire en premier lieu montre que les marchés britanniques sont dans une position périlleuse”, a déclaré Paul Dales, économiste en chef britannique chez Capital Economics, commentant l’intervention de la banque.

Les premiers secours d’urgence ont stoppé l’hémorragie. Les prix des obligations se sont fortement redressés et la livre s’est stabilisée mercredi face au dollar. Mais la blessure n’a pas cicatrisé.

La livre a chuté de 1 %, retombant sous 1,08 $ tôt jeudi. Les obligations d’État britanniques ont de nouveau été sous pression, le rendement de la dette à 10 ans grimpant à 4,16 %. Les actions britanniques ont chuté de 2 %.

“Ce ne serait pas une énorme surprise si un autre problème sur les marchés financiers surgissait avant longtemps”, a ajouté Dales.

Les prochaines semaines seront critiques. Mohamed El-Erian, qui a autrefois aidé à gérer le plus grand fonds obligataire du monde et conseille désormais Allianz (ALIZF), a déclaré que la banque centrale avait gagné du temps mais qu’elle devrait à nouveau agir rapidement pour rétablir la stabilité.

“Le pansement peut arrêter le saignement, mais l’infection et le saignement empireront s’ils n’en font pas plus”, a-t-il déclaré à Julia Chatterley de CNN.

La Banque d’Angleterre devrait annoncer une hausse d’urgence des taux d’un point de pourcentage complet avant sa prochaine réunion prévue le 3 novembre. Le gouvernement britannique devrait également reporter ses réductions d’impôts, a déclaré El-Erian.

“C’est faisable, la fenêtre est là, mais s’ils attendent trop longtemps, cette fenêtre va se fermer”, a-t-il ajouté.

Le gouvernement britannique a annoncé dans les semaines à venir des annonces continues sur la manière dont il prévoit de modifier la politique d’immigration et de faciliter la construction de grands projets d’infrastructure et d’énergie pour stimuler la croissance, aboutissant à un budget le 23 novembre au cours duquel il a promis de publier un rapport détaillé. plan de réduction de la dette à moyen terme.

Mais il ne montre aucun signe de recul par rapport au choix politique fondamental d’emprunter massivement pour financer des réductions d’impôts qui profiteront principalement aux riches à une époque de forte inflation. Et le Trésor britannique dit qu’il ne présentera pas l’annonce de novembre.

Truss, s’exprimant publiquement pour la première fois depuis l’éclatement de la crise, a blâmé les turbulences du marché mondial et le choc des prix de l’énergie provoqué par l’invasion de l’Ukraine par la Russie pour le chaos de cette semaine.

“C’est le bon plan que nous avons établi”, a-t-elle déclaré jeudi à la radio locale.

Un gros problème identifié par les investisseurs, les anciens banquiers centraux et de nombreux économistes de premier plan est que son gouvernement n’a, au mieux, établi qu’un demi-plan. Il s’est déroulé sans une évaluation indépendante de la part de l’organisme de surveillance budgétaire du pays des hypothèses sous-jacentes aux réductions d’impôts annuelles de 45 milliards de livres sterling (48 milliards de dollars) et de leur impact à plus long terme sur l’économie. Il a limogé le haut fonctionnaire du Trésor au début du mois.

Charlie Bean, ancien sous-gouverneur de la Banque d’Angleterre, a déclaré à CNN Business que le gouvernement était coupable de décisions “vraiment stupides”. Son ancien patron de la banque, Mark Carney, a accusé le gouvernement de ” saper ” les institutions économiques britanniques, affirmant que cela avait contribué au ” gros coup ” subi par le système financier du pays cette semaine.

“C’est une crise économique. C’est une crise… qui peut être résolue par les décideurs politiques s’ils choisissent de s’y attaquer », a-t-il déclaré à la BBC.

Les journaux britanniques ont commencé à spéculer sur le fait que Truss devra licencier Kwarteng, son amie proche et âme sœur politique, si elle veut reprendre l’initiative politique et empêcher les mauvaises notes des sondages de son gouvernement de plonger encore plus.

«Chaque problème que nous avons maintenant est auto-infligé. Nous ressemblons à des joueurs imprudents qui ne se soucient que des personnes qui peuvent se permettre de perdre le pari », a déclaré un ancien ministre conservateur à CNN.

Mais pour l’instant, elle essaie de résister et de s’accrocher à l’expérience Reaganite.

“Augmenter, reporter ou abandonner les réductions d’impôts sera évité à tout prix par Truss, car un tel renversement serait humiliant et pourrait la faire ressembler à un premier ministre boiteux”, ont écrit Mujtaba Rahman et Jens Larson du cabinet de conseil en risques politiques Eurasia Group.

La seule alternative qui reste pour équilibrer les livres serait de réduire les dépenses publiques, et cela s’avérerait tout aussi politiquement difficile alors que le pays entre dans une récession avec ses services publics soumis à une énorme pression et une main-d’œuvre rétive qui a montré qu’elle était prête à faire grève en grand nombre au cours Payer.

“Truss et Kwarteng sont maintenant confrontés à une grave crise économique alors que les marchés financiers mondiaux attendent qu’ils fassent des changements de politique qu’eux et le parti conservateur trouveront désagréables”, ont écrit les analystes d’Eurasie.

Les investisseurs étrangers qui maintiennent la solvabilité de l’économie britannique se grattent la tête pendant encore huit semaines, ce qui laisse tout le temps nécessaire pour que des doutes refont surface quant à l’engagement du gouvernement britannique en faveur d’une politique budgétaire responsable.

“Le message des marchés financiers est qu’il y a une limite aux dépenses non financées et aux réductions d’impôts non financées dans cet environnement et le prix de ceux-ci est des coûts d’emprunt beaucoup plus élevés”, a déclaré Carney.

Cela laisse la Banque d’Angleterre dans une situation délicate. Il y a une semaine c’était pressant les freins à l’économie pour calmer les hausses de prix, alors même que le gouvernement tentait de stimuler la croissance. La tâche est devenue encore plus difficile cette semaine lorsqu’il a été contraint de dépoussiérer son manuel de crise et de renflouer le gouvernement.

Il ne faudra peut-être pas longtemps avant qu’il doive intervenir à nouveau, cette fois avec une hausse des taux d’urgence.

“[Wednesday’s] L’intervention est conçue pour stabiliser les prix des obligations d’État britanniques, maintenir la liquidité du marché obligataire et prévenir l’instabilité financière, mais cela n’empêchera pas nécessairement la livre sterling de baisser davantage, avec les conséquences inflationnistes qui en découlent », a déclaré Bean, l’ancien banquier central, à CNN Business.

“Je pense qu’il y a encore de bonnes chances qu’ils aient besoin d’agir avant la réunion de novembre”, a-t-il ajouté.

— Julia Horowitz, Luke McGee, Anna Cooban, Rob North, Livvy Doherty et Morgan Povey ont contribué à cet article.