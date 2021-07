Le Royaume-Uni est désormais l’endroit idéal pour l’émergence de variantes de Covid grâce à une «position couchée», avertissent les experts

Le Royaume-Uni est désormais un endroit idéal pour l’émergence de variantes de Covid après l’assouplissement des restrictions, préviennent les scientifiques.

Les Britanniques sont dans une « position propice » au développement de nouvelles souches, avec des cas toujours élevés et un grand nombre toujours pas protégés avec les deux doses de vaccin.

Le Royaume-Uni pourrait créer des conditions parfaites pour l’émergence de variantes, ont déclaré des experts Crédit : w8media

Des milliers de jeunes Britanniques n’ont pas eu leur deuxième jab, ce qui offre la protection clé contre la capture du virus.

Et beaucoup snobent complètement le vaccin, alors que le déploiement dans les groupes d’âge plus jeunes s’effondre.

Le Dr Aris Katzourakis, qui étudie l’évolution virale à l’Université d’Oxford, a déclaré à la BBC : « Nous sommes probablement au point culminant de l’évolution, à la pire combinaison pour qu’une évasion se produise au Royaume-Uni.

« Le Royaume-Uni est dans une position couchée, nous ne savons pas si cela se produira, mais il est plus probable que cela se produise ici, maintenant, que jamais auparavant. »

Le professeur Jonathan Ball, virologue à l’Université de Nottingham, a ajouté : « Dans une population avec une immunité partielle – en particulier si un virus se propage en arrière-plan – cela encouragera un virus à échapper au système immunitaire, c’est inévitable.

« Mais ce que cela signifie finalement n’est pas clair. »

Les mutations dans le virus se produisent initialement comme une erreur, mais parfois ces fautes de frappe dans la composition du virus sont avantageuses et se répètent.

Ils peuvent être capables d’échapper plus facilement aux vaccins ou contenir un élément qui lui permet de se propager plus rapidement.

Maintenant, parce que tant de personnes sont immunisées, le virus doit avoir de la chance avec des mutations qui peuvent l’aider à contourner les vaccins et les anticorps d’infection antérieurs.

Alors maintenant que le Royaume-Uni a une population largement vaccinée, mais connaît toujours une propagation à grande échelle, nous sommes à un moment clé.

Les gens se mélangeant plus que jamais auparavant, le virus a plus de chances de se propager et de transmettre des mutations qui pourraient former une nouvelle variante.

Cela ne signifie pas nécessairement que nous serons touchés par une super variante qui bat les vaccins, mais les conditions créées par le manque de distanciation sociale et la propagation le rendent plus probable.

Le Dr Katzourakis a déclaré: « J’espère que non, mais c’est un gros pari, si nous compromettons les incroyables vaccins que nous avons maintenant, je ne veux même pas envisager à quoi ressemblerait ce monde. »

Les variantes, une partie normale du développement d’un virus, ont gâché la feuille de route du Royaume-Uni hors du verrouillage.

D’abord, la variante Kent (Alpha) a entraîné le pays dans un autre long verrouillage, puis le Delta a retardé le « Jour de la liberté » et a vu les cas augmenter à nouveau.

La semaine dernière, le Premier ministre Boris Johnson et le secrétaire à la Santé Sajid Javid ont déclaré qu’il n’y avait pas de moment idéal pour lever les restrictions – affirmant qu’il était préférable d’ouvrir l’économie en été qu’en hiver.

Alors que les experts sont d’accord dans une certaine mesure, l’un d’eux a déclaré aujourd’hui que le timing « n’est pas bon » en raison du fait que les cas augmentent si rapidement en raison de la variante Delta.

Le membre de Sage, le professeur Callum Semple, a déclaré qu’il devrait toujours y avoir des conditions d’entrée à certains endroits, comme le port du masque.

« Il va falloir beaucoup de maîtrise de soi pour gérer cela – nous savons que les interventions non pharmaceutiques fonctionnent, nous savons que l’hygiène des mains, le port du masque facial fonctionne vraiment, la distanciation sociale fonctionne – il s’agit simplement d’amener les gens à y adhérer leur propre comportement maintenant.

« Cela va être vraiment délicat », a-t-il déclaré à BBC Breakfast.