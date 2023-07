Le Royaume-Uni est désormais la seule grande économie où l’inflation continue d’augmenter

LONDRES — Le Royaume-Uni est le seul pays parmi les pays riches du Groupe des Sept où l’inflation continue d’augmenter, selon les données de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

L’organisation basée à Paris a déclaré mardi que l’inflation en glissement annuel dans le G7 était tombée à 4,6% en mai, contre 5,4% en avril, atteignant son plus bas niveau depuis septembre 2021.

La tendance à la baisse a été observée dans la plupart des économies avancées en mai, avec une inflation annualisée en baisse aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Italie et au Japon.

La Grande-Bretagne, cependant, s’est avérée être une valeur aberrante.

Les prix à la consommation au Royaume-Uni pour tous les articles ont augmenté à 7,9% en mai par rapport à l’année précédente, a indiqué l’OCDE, en légère hausse par rapport à 7,8% en avril.

Cela survient alors que de nombreuses grandes banques centrales commencent à envisager de mettre fin à leurs hausses agressives des taux d’intérêt alors que les prix baissent, même si l’inflation reste élevée.

Le mois dernier, la Banque d’Angleterre a relevé ses taux d’intérêt de 50 points de base à 5 %, une augmentation plus importante que ce à quoi beaucoup s’attendaient. La 13e hausse consécutive des taux de la BOE porte le taux de base au plus haut niveau depuis 2008.

Cette décision, qui a exacerbé les craintes d’une catastrophe hypothécaire, a marqué une divergence par rapport aux autres grandes banques centrales qui ont été en mesure de ralentir ou de suspendre les hausses de taux d’intérêt.

L’inflation en glissement annuel, mesurée par l’indice des prix à la consommation, a nettement ralenti pour s’établir à 6,5 % en mai, contre 7,4 % en avril. Cela signifie que l’inflation globale dans l’OCDE est désormais à son plus bas niveau depuis décembre 2021.

Entre avril et mai, l’OCDE a déclaré que l’inflation avait baissé dans tous les pays observés, à l’exception des Pays-Bas, de la Norvège et du Royaume-Uni.

Dans tous les pays de l’OCDE, le groupe a déclaré que les taux d’inflation variaient de moins de 3 % au Costa Rica, en Grèce et au Danemark à plus de 20 % en Hongrie et en Turquie.

L’inflation sous-jacente, qui exclut la volatilité des prix des denrées alimentaires et des produits alimentaires, a toutefois diminué à un rythme beaucoup plus lent dans 33 pays de l’OCDE, poursuivant toutefois une tendance récente. Il a atteint 6,9 % en mai, contre 7,1 % en avril.

L’inflation énergétique, quant à elle, a plongé à -5,1% en mai par rapport à l’année précédente, contre 0,7% en avril.