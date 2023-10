« Le Royaume-Uni est à vos côtés », déclare Sunak alors qu’il arrive pour des négociations en Israël | Nouvelles du monde

Le Premier ministre a déclaré à Israël que « le Royaume-Uni était à vos côtés » lors de ses entretiens à Tel Aviv.

S’exprimant à son arrivée à l’aéroport, Rishi Sunak a déclaré : « Je suis ici pour exprimer ma solidarité avec le peuple israélien.

« Vous avez subi un acte de terrorisme indescriptible et horrible et je veux que vous sachiez que le Royaume-Uni et moi-même sommes à vos côtés.

Dernier rapport Israël-Gaza : les manifestations se propagent au Moyen-Orient

« J’attends avec impatience mes rencontres plus tard dans la journée avec le Premier ministre et le président. Et j’espère vraiment qu’elles seront productives. »

M. Sunak a rencontré le président israélien Isaac Herzog et rencontrera ensuite le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le leader britannique est sur une voyage de deux jours dans la région, et rencontrera ses homologues « de tout le Moyen-Orient », selon Downing Street. Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly est également présent dans la région.

Lors de leur entretien, M. Herzog et M. Sunak « ont souligné la nécessité impérative d’éviter une nouvelle escalade de la violence ».

Un porte-parole de Downing Street a déclaré : « Le Premier ministre a rencontré aujourd'hui le président israélien Isaac Herzog en Israël.

« Il a exprimé ses condoléances personnelles pour les horribles pertes de vies humaines en Israël résultant du terrorisme du Hamas. Il a réitéré que le Royaume-Uni est solidaire d’Israël et croit fermement au droit du pays à l’autodéfense, conformément au droit international.

« Le Premier ministre et le président Herzog ont convenu de l’importance d’apporter une aide humanitaire urgente aux Palestiniens ordinaires de Gaza qui souffrent également. Le Premier ministre a salué l’annonce d’hier selon laquelle Israël n’empêcherait pas l’aide d’entrer à Gaza. Il a exprimé son espoir sincère que de nouveaux progrès soient réalisés. pourraient être réalisés en matière de livraison de nourriture, d’eau et de médicaments essentiels.

« Le Premier ministre a exprimé sa gratitude au président Herzog pour le soutien qu’Israël a apporté aux ressortissants britanniques pris dans les attaques, y compris aux familles de ceux qui ont été pris en otage. Les dirigeants ont convenu de continuer à travailler sans relâche pour obtenir leur libération.

« Le Premier ministre et le président Herzog ont souligné la nécessité impérative d’éviter une nouvelle escalade de la violence dans la région. Ils ont convenu de continuer à travailler ensemble à cette fin. »

M. Herzog a ensuite remercié M. Sunak pour sa visite en déclarant : « Nous sommes à la frontière d’une certaine classe de civilisation. Nous voyons un État islamique à notre frontière, entrant dans notre pays.

« C’est un empire du mal dont nous savons qu’il est dirigé par la terreur. »

La visite de M. Sunak fait suite à l’explosion de l’hôpital al Ahli dans la ville de Gaza, où des centaines de Palestiniens s’étaient réfugiés au milieu du siège israélien de la bande de Gaza à la suite de l’attaque du Hamas attaque surprise meurtrière le 7 octobre.

Les responsables du Hamas ont affirmé que l’explosion de l’hôpital avait tué des centaines de personnes et avait été provoquée par une frappe aérienne israélienne – mais l’armée israélienne a imputé la faute à un raté de tir de roquette du groupe du Jihad islamique palestinien et a publié des images et des interceptions de communications visant à étayer leur thèse.