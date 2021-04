Des ventilateurs qui sauvent LIFE sont envoyés en Inde depuis le Royaume-Uni après que des gens meurent dans la rue dans la «pire poussée de Covid au monde».

Plus de 600 pièces de kit médical arriveront dans le pays frappé par la pandémie après que Boris Johnson a juré de « se tenir côte à côte » avec l’Inde.

495 concentrateurs d’oxygène, 120 ventilateurs non invasifs et 20 ventilateurs manuels – devraient être envoyés en Inde cette semaine Crédit: Webcams de l’aéroport / Twitter

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a qualifié la situation de « déchirante » Crédit: Webcams de l’aéroport / Twitter

Dimanche, l’Inde a établi un nouveau record mondial d’infections quotidiennes à Covid, signalant 349 691 cas, ce qui porte le total à 16,96 millions.

Dominic Raab a tweeté: « Aujourd’hui, nous avons envoyé la première de plusieurs livraisons urgentes de matériel médical excédentaire à nos amis en Inde pour aider à fournir des soins vitaux aux patients vulnérables de Covid. Personne n’est en sécurité tant que nous ne sommes pas tous en sécurité. »

Neuf conteneurs de transport aérien contenant des fournitures, dont 495 concentrateurs d’oxygène, 120 ventilateurs non invasifs et 20 ventilateurs manuels, devraient être envoyés en Inde cette semaine.

M. Johnson, qui devait se rendre en Inde cette semaine mais a annulé en raison de l’augmentation du nombre de cas, a déclaré: « Nous sommes aux côtés de l’Inde en tant qu’ami et partenaire pendant ce qui est une période profondément préoccupante dans la lutte contre le COVID-19. .

TRIPLE MUTANT

«Des équipements médicaux vitaux, notamment des centaines de concentrateurs d’oxygène et de ventilateurs, sont maintenant en route du Royaume-Uni vers l’Inde pour soutenir les efforts visant à prévenir les pertes tragiques en vies humaines causées par ce terrible virus.

« Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement indien pendant cette période difficile et je suis déterminé à faire en sorte que le Royaume-Uni fasse tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir la communauté internationale dans la lutte mondiale contre la pandémie. »

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Les scènes déchirantes en Inde montrent une fois de plus à quel point cette terrible maladie est terrible.

«Nous sommes déterminés à soutenir le peuple indien à travers cette période très difficile, et je suis extrêmement reconnaissant à ceux qui ont travaillé dur pour que cette livraison initiale se réalise.

« Cette première livraison d’équipement de sauvetage fournira une assistance indispensable et nous sommes prêts à en faire plus. »

La Maison Blanche a déclaré que le soutien viendrait également de Washington

Les scènes déchirantes en Inde montrent une fois de plus à quel point cette terrible maladie est terrible. Matt Hancock

<< Pour aider à traiter les patients atteints de COVID-19 et protéger les agents de santé de première ligne en Inde, les États-Unis ont identifié des fournitures de produits thérapeutiques, de kits de test de diagnostic rapide, de ventilateurs et d'équipements de protection individuelle (EPI) qui seront immédiatement disponibles pour l'Inde, "a déclaré un communiqué.

Les cas britanniques de la variante indienne du coronavirus ont augmenté de 75% la semaine dernière, ont révélé des données officielles.

L’Inde a été inscrite sur la « liste rouge » des voyages du Royaume-Uni alors que les infections à Covid continuent d’augmenter dans le pays.

Les responsables de la santé publique en Inde ont affirmé que la flambée des taux de cas dans le pays pourrait être due à un nouveau « triple mutant » – mais on ne sait pas encore s’il est plus infectieux et s’il peut échapper aux vaccins.

Des corps ont été brûlés 24 heures sur 24 en Inde alors que le virus augmentait.

Les corps sont incinérés toute la nuit – contrairement à la coutume hindoue qui veut qu’aucun corps ne soit brûlé après le coucher du soleil – pour faire face à l’arriéré.

Le hold-up est si grave que les familles doivent attendre des heures sous une chaleur de 35 ° C avant de pouvoir incinérer leurs proches.

Les bûchers funéraires envoient de la fumée dans le ciel à travers le pays sans interruption.

Le Dr A Fathahudeen, médecin membre du groupe de travail Covid de l’État du Kerala, a déclaré: «J’ai dit en février que Covid n’était allé nulle part et qu’un tsunami nous frapperait si des mesures urgentes n’étaient pas prises.

« Malheureusement, un tsunami nous a effectivement frappés maintenant. »

Les patients sont forcés d’être traités dans la rue