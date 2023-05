Le Royaume-Uni envoie des missiles Storm Shadow à longue portée à Zelensky

La livraison de missiles à plus longue portée intervient alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré aux radiodiffuseurs publics qu’il avait besoin de plus de temps pour que l’équipement arrive avant que l’Ukraine ne puisse lancer sa contre-offensive.

« Avec [what we already have] nous pouvons aller de l’avant et, je pense, réussir », a déclaré Zelensky.

« Mais nous perdrions beaucoup de monde. Je pense que c’est inacceptable. Nous devons donc attendre. Il nous faut encore un peu de temps. »

