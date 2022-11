Le Royaume-Uni envoie des missiles de haute technologie Brimstone 2 de 175 000 £ à l’Ukraine qui peuvent traquer les chars russes et choisir leurs propres cibles

Le Royaume-Uni envoie des missiles sophistiqués Brimstone 2 à l’Ukraine alors qu’il soutient son soutien au pays dans sa guerre contre la Russie.

Brimstone 2, qui coûte 175 000 £ chacun, a la capacité de traquer les chars russes et de sélectionner ses propres cibles.

Les missiles Brimstone 2 ont été chargés dans un avion à RAF Brize Norton Crédit : Peter Jordan

Dans le cadre de son soutien, le Royaume-Uni envoie des missiles Ukraine Brimstone 2

Le missile Brimstone 2 peut sélectionner sa propre cible une fois tiré Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Le ministère de la Défense a fait cette annonce sur sa page Twitter, déclarant : « Dans le cadre de son programme d’aide, le Royaume-Uni a fourni des missiles Brimstone 2, un missile à guidage de précision, aux forces armées ukrainiennes.

“Cette aide a joué un rôle crucial dans le blocage des avancées russes.”

La vidéo qui accompagne le message souligne que l’armée ukrainienne utilise les armes contre l’équipement et les chars russes.

Un avion a été chargé à RAF Brize Norton et déchargé dans un aéroport sans nom.

Le transfert des missiles Brimstone 2 vers l’Ukraine a été signalé pour la première fois le 21 novembre lorsque les premières photos de la cargaison ont été publiées en ligne.

Il a été rapporté précédemment que le Royaume-Uni avait fourni à l’Ukraine des missiles Brimstone 1.

Les forces ukrainiennes ont déployé les missiles à partir de lanceurs au sol pour anéantir des cibles.

La famille de missiles guidés air-sol a été développée par le consortium international MBDA.

Le système de missile original Brimstone a été mis à niveau vers Brimstone 2 en 2010, dans le cadre du programme SPEAR.

Brimstone 2 est équipé d’une tête chercheuse plus avancée, d’une conception modulaire et d’une cellule améliorées et d’un logiciel mis à jour.

Les améliorations signifient que le missile a une portée de vol accrue qui est maintenant de plus de 37 milles lorsqu’il est lancé depuis un avion et jusqu’à 25 milles pour un lancement par hélicoptère, soit le double de la longueur du modèle précédent.

La portée potentielle lors du tir à partir de lanceurs au sol reste à déterminer.

Les missiles Brimstone et d’autres armes antichars auront aidé à bloquer toute tentative d’avance des forces de Moscou.

Ils fonctionnent en suivant un laser tiré par des troupes, des avions ou des véhicules pour atteindre leur cible, ou peuvent même sélectionner leur propre cible dans une liste préprogrammée grâce à l’utilisation d’un radar à ondes millimétriques à très haute fréquence.

Cela permet au missile de scanner le champ de bataille et de choisir la cible la plus appropriée, en réduisant les véhicules civils ou les équipements militaires moins importants.

Lorsqu’il est guidé par un laser, il peut être utilisé dans les zones bâties avec précision, afin de minimiser les risques de dommages collatéraux parmi la population civile.

Alors que Brimstone 2 est conçu pour frapper principalement des cibles au sol, y compris des véhicules en mouvement, une version maritime a également été développée pour frapper des bateaux à grande vitesse.

Des essais réussis du Sea Spear ont été entrepris en 2013 et ont montré la capacité du missile à frapper de nombreuses cibles individuelles en mer.

Lors d’une visite à Kyiv au début du mois, le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé qu’un autre paquet militaire de 50 millions de livres sterling serait envoyé en Ukraine.

On pense que Brimstone ne faisait pas partie de ce paquet.

Rishi Sunak a annoncé un nouveau programme de soutien d’une valeur de 50 millions de livres sterling à l’Ukraine au début du mois Crédit : Peter Jordan