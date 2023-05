Le Royaume-Uni envoie des missiles à longue portée à l’Ukraine alors que Kiev retarde la contre-offensive contre la Russie

Les dirigeants ukrainiens semblent réduire les attentes concernant une nouvelle offensive très attendue contre les forces d’occupation russes, alors que le président Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi que les conditions sur le champ de bataille n’étaient pas tout à fait bonnes, tandis que le ministre des Affaires étrangères de Kiev note qu’une contre-attaque ukrainienne pourrait n’être qu’une des nombreuses combats à venir.

Alors que la campagne de récupération des terres occupées par la Russie dans l’est et le sud est très importante, M. Zelenskyy a déclaré dans une interview que ses forces attendaient toujours plus d’équipements tels que des véhicules blindés promis par les alliés occidentaux.

« Avec [what we have] nous pouvons aller de l’avant et réussir. Mais nous perdrions beaucoup de monde et je pense que c’est inacceptable », a déclaré M. Zelenskyy jeudi dans une interview accordée à des radiodiffuseurs européens de service public. « Alors, nous devons attendre. »

L’Ukraine a récemment annoncé qu’elle organisait neuf brigades nouvellement formées équipées de chars et de véhicules blindés occidentaux en vue de l’assaut du printemps.

Pendant des mois, les analystes occidentaux ont prédit que Kiev lancerait une contre-attaque contre la Russie une fois que le temps s’améliorerait et que la boue printanière se serait tarie. Les deux parties sont restées essentiellement dans une impasse après la libération par Kiev l’été dernier de centaines de kilomètres carrés de territoire capturés par Moscou au début de la guerre.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré qu’il était prématuré de dire que la prochaine grande mission militaire sera la dernière bataille de leur guerre contre la Russie.

« Nous ne savons pas ce qu’il adviendra. Si nous réussissons à libérer nos territoires avec cette contre-offensive, alors à la fin de la journée, vous direz : « Oui, c’était la dernière » », a déclaré M. Kuleba mercredi dans une interview au journal allemand « Bild ». « Mais sinon, cela signifie que nous devons nous préparer à la prochaine contre-offensive. »

Yevgeny Prigozhin, le chef de la force mercenaire russe du groupe Wagner qui a mené une grande partie des combats, a exprimé des doutes quant à l’annonce ukrainienne, affirmant que l’intensification des combats avait déjà commencé autour de la ville de Bakhmut, dans l’est de l’Ukraine, très disputée. Les récentes opérations de combat ukrainiennes là-bas se sont révélées « malheureusement partiellement réussies », a déclaré M. Prigozhin.

La Russie renforce ses défenses le long d’une ligne de front de près de 900 milles en Ukraine. Les images satellites de la Crimée – que Moscou a annexée en 2014 – montrent un vaste éventail de tranchées et de fortifications dans toute la péninsule.

L’aide pour Kiev est peut-être en route.

La Grande-Bretagne a confirmé jeudi qu’elle envoyait les premiers missiles de croisière occidentaux à longue portée en Ukraine, qui peuvent être utilisés pour frapper des cibles russes telles que des dépôts de ravitaillement profondément derrière les lignes de front. Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a déclaré aux législateurs de la Chambre des communes que le Royaume-Uni fournirait à Kiev son missile de croisière Storm Shadow.

« Le don de ces systèmes d’armes donne à l’Ukraine la meilleure chance de se défendre contre la brutalité continue de la Russie », a déclaré M. Wallace. « Leur utilisation de Storm Shadow permettra à l’Ukraine de repousser les forces russes basées sur le territoire souverain ukrainien. »

Le Storm Shadow à lancement aérien a une portée d’environ 155 miles et peut atteindre des vitesses de 620 mph. Les fusées HIMARS de fabrication américaine envoyées en Ukraine ont une portée de 50 milles et l’administration Biden a hésité à fournir plus de missiles à longue portée, en partie par crainte de provoquer le Kremlin.

Le général à la retraite Ben Hodges, ancien commandant de l’armée américaine en Europe, a salué la décision d’envoyer des missiles Storm Shadow en Ukraine, notant que les navires de guerre et de ravitaillement russes dans le port de Sébastopol sur la mer Noire seraient désormais à portée d’attaque.

« Cela donnera à l’Ukraine [the] capacité à rendre la Crimée intenable pour les forces russes », a-t-il déclaré jeudi dans un message sur Twitter.

M. Wallace a qualifié la décision d’envoyer des missiles Storm Shadow en Ukraine de « réponse calibrée et proportionnée aux escalades de la Russie », y compris le récent ciblage accéléré de sites civils à Kiev et dans d’autres villes ukrainiennes.

« La Russie doit reconnaître que ses actions à elles seules ont conduit à la fourniture de tels systèmes à l’Ukraine », a déclaré M. Wallace.