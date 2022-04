Le Royaume-Uni envoie des ambulances et des camions de pompiers en Ukraine et lève les tarifs pour aider les exportateurs du pays

Le Royaume-Uni doit envoyer de nouvelles ambulances, des camions de pompiers et des fournitures médicales en Ukraine, et supprimer les droits de douane sur les marchandises importées du pays, dans le cadre du programme continu de soutien à sa lutte contre l’invasion russe.

Pendant ce temps, une nouvelle extension des sanctions contre Moscou interdira l’exportation de produits tels que les équipements d’interception et de surveillance, qui pourraient être utilisés dans la répression de l’Ukraine, supprimant ainsi les échappatoires pour garantir que la Russie ne puisse pas s’approvisionner en biens auprès du Royaume-Uni.

La levée des droits de douane était une demande clé du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, pour soutenir les producteurs et les commerçants du pays à un moment où il fait face à un coup dur pour le PIB, qui devrait se contracter de plus de 35 % en 2022 en raison de l’intervention non provoquée de la Russie. attaque.

Les exportations ukrainiennes – notamment l’orge, le miel, les tomates en conserve et la volaille – étaient auparavant soumises à des droits de douane d’environ 22 % en moyenne, mais tous seront désormais réduits à zéro.

La secrétaire au commerce international, Anne-Marie Trevelyan, a déclaré: «Le Royaume-Uni continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour soutenir la lutte de l’Ukraine contre l’invasion brutale et non provoquée de Poutine et contribuer à assurer la sécurité et la prospérité à long terme de l’Ukraine et de son peuple.

“Nous soutenons inébranlablement l’Ukraine dans ce combat en cours et travaillerons pour assurer la survie et la prospérité de l’Ukraine en tant que nation libre et souveraine.”

Pendant ce temps, le Premier ministre Boris Johnson a annoncé que le Royaume-Uni enverrait 22 ambulances supplémentaires en Ukraine, tandis qu’une flotte de plus de 40 camions de pompiers vient d’arriver dans le pays, en réponse aux demandes directes de l’administration de Kiev.

Les camions de pompiers sont remplis de milliers d’équipements de sauvetage, tels que 300 tuyaux d’incendie, des caméras thermiques pour trouver les victimes et près de 10 000 vêtements de protection, dans le cadre du plus grand déploiement de ce type à quitter le Royaume-Uni.

Il y a eu plus de 130 attaques contre des établissements de santé depuis l’invasion et l’ONU a enregistré environ 4 800 victimes civiles. Plus de 100 casernes de pompiers et 250 camions de pompiers ont été détruits en Ukraine.

L’association caritative d’aide médicale de première ligne UK-Med recevra un financement gouvernemental pouvant atteindre 300 000 £ pour aider à former des médecins, des infirmières et des ambulanciers ukrainiens. Ils mettront également en place des cliniques de santé mobiles pour soutenir les civils les plus vulnérables qui restent en Ukraine.

M. Johnson a déclaré: «Nous avons tous été consternés par les images odieuses d’hôpitaux délibérément ciblés par la Russie depuis le début de l’invasion il y a plus de deux mois.

« Les nouvelles ambulances, les camions de pompiers et le financement des experts de la santé annoncés aujourd’hui permettront de mieux équiper le peuple ukrainien pour fournir des soins de santé vitaux et sauver des vies.

“Avec notre soutien militaire, nous contribuerons à renforcer la capacité de l’Ukraine à faire en sorte que l’invasion brutale de Poutine échoue.”

Le PDG de UK-Med, David Wightwick, qui se trouve actuellement dans l’est de l’Ukraine alors qu’elle fait face à une nouvelle attaque des troupes russes, a déclaré : « J’ai vu de mes propres yeux l’impact dévastateur de cette guerre cruelle. Veiller à ce que les plus de 7 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays aient accès à des soins de santé primaires vitaux est et continuera d’être de la plus haute importance pendant de nombreux mois à venir.