Le gouvernement britannique a averti le Myanmar qu’il envisageait de «prochaines étapes» après le coup d’État militaire qui a vu le leader démocratique Aung San Suu Kyi destitué et détenu.

M. Raab a tweeté: «Nous condamnons la détention et les charges retenues contre Aung San Suu Kyi et d’autres élus. Ils doivent être libérés immédiatement et faire retirer les charges.