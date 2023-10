Le Royaume-Uni envisage d’interdire aux enfants d’aujourd’hui de fumer – en augmentant l’âge de la cigarette d’un an chaque année

Un ancien dirigeant britannique, Winston Churchill, avec l’un de ses cigares de marque en 1949. Il avait un rhume à l’époque. (Collection Bettmann via Getty)

Rishi Sunak a proposé que la Grande-Bretagne relève l’âge de fumer d’un an chaque année, interdisant ainsi aux enfants d’aujourd’hui de fumer à perpétuité.

Il a été proposé d’interdire aux jeunes adultes de fumer, mais le Royaume-Uni serait le premier pays européen à la mettre en œuvre.

Il souhaite également restreindre l’usage des vapes.

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a proposé mercredi d’interdire aux jeunes générations d’acheter des cigarettes, une mesure qui donnerait au Royaume-Uni certaines des règles antitabac les plus strictes au monde.

Selon sa proposition, les enfants jugés trop jeunes pour fumer aujourd’hui n’auraient toujours pas le droit d’acheter des cigarettes, tandis que les adultes d’aujourd’hui resteraient libres de fumer.

Ces propositions, si elles sont adoptées, feraient de la Grande-Bretagne le premier pays d’Europe à interdire la vente de cigarettes aux jeunes. Le Danemark envisage une démarche similaire.

Ils pourraient éliminer presque complètement le tabagisme chez les jeunes dès 2040, indique un document d’information du gouvernement détaillant les propositions.

« Aujourd’hui, on ne vendra jamais légalement une cigarette à un jeune de 14 ans », a déclaré Sunak lors de la conférence du Parti conservateur à propos de la nouvelle règle proposée.

Dans le cadre de son plan anti-tabac, Sunak a déclaré que l’âge pour fumer serait relevé d’un an chaque année, ce qui signifie qu’une jeune génération pourrait grandir « sans fumer », améliorant ainsi la santé du pays.

Sunak prévoit également de proposer des mesures pour restreindre la disponibilité des vapes aux enfants.

Le gouvernement mènera des consultations sur la restriction des saveurs et des descriptions des vapes afin qu’elles ne puissent plus être destinées aux enfants, indique le document d’information, ajoutant que le gouvernement envisagerait également de réglementer l’emballage et la présentation des vapes.

L’interdiction de fumer proposée est similaire à celle introduite par la Nouvelle-Zélande l’année dernière, qui est devenue le premier pays à interdire aux personnes nées pendant ou après 2009 d’acheter légalement des cigarettes. L’interdiction entrerait en vigueur en 2027.

Sunak a déclaré que le tabagisme coûte aux services de santé britanniques 17 milliards de livres sterling par an et que les décès par cancer pourraient diminuer d’un quart si les gens arrêtaient de fumer.

Cette politique nuirait aux entreprises qui tirent une part relativement importante de leurs bénéfices de leurs activités de cigarettes britanniques, à savoir Japan Tobacco, fabricant de Camel et Benson & Hedges, et Imperial Brands, qui produit des cigarettes Winston et du tabac à rouler Golden Virginia.

Les actions d’Imperial Brands ont chuté de 1,5% à 12h09 GMT, à leur plus bas niveau depuis avril 2022, tandis que les actions de British American Tobacco, qui est moins exposée au marché britannique, ont baissé de 0,8%.

Imperial Brands et les sociétés de tabac rivales n’ont pas immédiatement commenté, ou ont refusé de commenter.