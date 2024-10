Le Royaume-Uni envisage des règles pour le câble de recharge universel

La loi de l’UE vise à réduire les déchets électroniques en obligeant les petits et moyens fabricants d’appareils électroniques à utiliser des chargeurs USB-C.

Les produits électroniques, des téléphones mobiles aux liseuses électroniques en passant par les écouteurs, varient encore en termes de ports de chargement et d’exigences en matière de câbles.

Apple a introduit ses propres connecteurs Lightning exclusifs avec l’iPhone 5 en 2012.

Mais après plus d’une décennie d’utilisation, il a été progressivement supprimé et remplacé par des ports USB-C dans les versions plus récentes de ses gadgets, à commencer par l’iPhone 15 en septembre dernier.

Les groupes de consommateurs ont fréquemment souligné la quantité de câbles différents nécessaires et jetés en fonction des différentes options de connecteurs sur les appareils comme source de déchets électroniques.

Materials Focus, une organisation caritative encourageant la réutilisation et le recyclage des appareils électriques, encourage les gens à recycler les vieux câbles pour répondre à la demande croissante de leur contenu en cuivre.

Recherche dans le cadre de sa campagne Recycle Your Electricals a suggéré que le Royaume-Uni avait plus de 600 millions de câbles inutilisés ou mis au rebut.

Cependant, certains ont déjà prévenu que la directive européenne entraînerait une augmentation des câbles de foudre mis au rebut dans les années à venir.