Londres envisagerait d’envoyer des chars de fabrication occidentale à Kiev

La Grande-Bretagne pourrait bientôt annoncer la livraison de dix chars Challenger II à Kiev, rapporte Sky News citant des sources ukrainiennes et britanniques. Bien que symbolique, la toute première livraison de chars de combat de fabrication occidentale vise à encourager les États-Unis et l’Allemagne à faire de même, a déclaré le journal.

Le gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak a discuté de la possibilité de “quelques semaines,” selon le média, qui a suggéré qu’une sorte d’annonce officielle pourrait être faite le 20 janvier, date à laquelle le “groupe de contact” dirigé par les États-Unis pour l’armement de l’Ukraine devrait se réunir.

Une source a déclaré que le Royaume-Uni “pourrait en proposer une dizaine” réservoirs, décrits comme “de quoi équiper un escadron.” Bien qu’elle soit loin d’être suffisante pour inverser le cours du conflit, cette décision pourrait pousser d’autres pays occidentaux au-delà de la ligne qu’ils n’ont pas voulu franchir. La France, les États-Unis et l’Allemagne ont promis des armures de plus en plus lourdes à l’Ukraine, mais ont mis un terme à l’envoi de chars de combat principaux, ce dont Kiev a désespérément besoin.

« Ce sera un bon précédent pour démontrer [to] d’autres – en Allemagne d’abord, avec leurs Léopards… et des Abrams des États-Unis », une source ukrainienne a déclaré à Sky.

Le ministre ukrainien de la Défense, Aleksey Reznikov, a expliqué cette tactique au média américain Politico en octobre dernier. La semaine dernière, Reznikov a déclaré à la télévision ukrainienne que son pays était “réaliser la mission de l’OTAN” en versant le sang, il est donc de la responsabilité de l’Occident de fournir les armes.

Lire la suite L’Allemagne révèle sa position sur les livraisons de chars Leopard à l’Ukraine

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré en décembre que Moscou ne combattait pas tant l’armée ukrainienne que tout l’Occident, notant que Kiev avait reçu environ 97 milliards de dollars d’aide militaire en 2022. La Russie a averti à plusieurs reprises l’Occident que cela ne faisait que prolonger la conflit et peut dégénérer en confrontation directe. Les États-Unis et leurs alliés ont insisté sur le fait qu’ils n’étaient pas impliqués, mais ont continué d’augmenter les expéditions d’armes vers l’Ukraine.

Le mois dernier, le général en chef de l’Ukraine a déclaré à The Economist que son armée avait besoin d’au moins 300 chars et 700 véhicules de combat d’infanterie. En août 2020 – quand il a été dit que l’ensemble du corps blindé pourrait être mis au rebut comme “obsolète” – l’armée britannique comptait environ 220 Challengers et 388 Warrior IFV.

La BBC a rapporté à la mi-décembre que Sunak recherchait un compte rendu de toute l’aide que le Royaume-Uni avait envoyée à l’Ukraine, citant des sources anonymes à l’intérieur de Whitehall qui travaillaient avec Kiev pour repousser cela.

Le ministère britannique de la Défense n’a ni confirmé ni infirmé la rumeur de Sky sur les chars, disant seulement à Sky qu’ils avaient fourni “plus de 200” véhicules blindés à l’Ukraine jusqu’à présent. Cependant, les rapports sur les livraisons d’armes en attente sont régulièrement divulgués aux médias à l’avance. Les médias américains ont parlé de l’envoi d’IFV Bradley une semaine avant que le président Joe Biden ne le confirme dans un commentaire en passant. L’annonce officielle est tombée un jour plus tard.