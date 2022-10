Le Royaume-Uni envisage de sévir contre le cannabis – The Times

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, serait favorable à la transformation de la marijuana en une drogue de classe A, similaire à l’héroïne et à la cocaïne

La ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, envisagerait de faire passer le cannabis d’une drogue de classe B à une drogue de classe A. Cette décision placerait la marijuana sur un pied d’égalité avec la cocaïne, l’ecstasy, l’héroïne, le LSD, les champignons magiques et la méthamphétamine en cristaux.

Selon le Times, qui cite une source anonyme “familier avec la pensée de Braverman,” le fonctionnaire a dit à ses alliés qu’elle est sur le “même côté” en tant que groupe de policiers conservateurs et de commissaires au crime qui ont récemment appelé à une répression du cannabis.

Si elle est reclassée en classe A, la peine maximale pour possession de cannabis passerait de cinq à sept ans de prison, tandis que la peine la plus sévère pour trafic de drogue passerait de 14 ans à la perpétuité derrière les barreaux.

Braverman, qui est devenu le mois dernier le ministre de l’Intérieur du pays, serait fermement opposé à la dépénalisation de la marijuana, arguant qu’une telle décision enverrait un “culturel” et “politique” signal que la consommation de cannabis est “comportement acceptable”. Elle pense également que le médicament pourrait être lié à un certain nombre de problèmes de santé, tels que la psychose, le cancer et les malformations congénitales.

Le Times affirme que Braverman a appelé à “effrayer{} les gens” afin de dissuader la consommation de cannabis et de freiner la popularité de la drogue chez les adolescents. En outre, le ministre de l’Intérieur prévoit également de sévir contre les toxicomanes de la classe moyenne et a proposé d’introduire des tests de dépistage aléatoires dans les bureaux et de lancer des campagnes éducatives sur le lien entre la consommation de cocaïne, les gangs criminels et l’exploitation des jeunes.

Le ministère de l’Intérieur n’a pas encore fait de déclaration officielle sur l’amélioration de la classification du médicament, bien que l’on pense que Braverman examine actuellement l’analyse pertinente et pourrait bientôt faire une annonce.

La semaine dernière, la police du Dorset et le commissaire au crime, David Sidwich, ont rapporté que les dernières données sur la santé concernant le cannabis prouveraient qu’il s’agit d’un “drogue passerelle” et est le “médicament numéro un” qui envoie des jeunes en traitement aujourd’hui. Le responsable a appelé à une réévaluation des sanctions liées au cannabis disponibles pour les forces de l’ordre.