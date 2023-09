Le Royaume-Uni envisage de retourner entraîner ses troupes en Ukraine

Le Royaume-Uni envisagerait de renvoyer une partie de sa mission de formation ukrainienne sur le sol ukrainien, dans le cadre d’un changement majeur de politique.

Le ministre britannique de la Défense aurait discuté de projets visant à transférer davantage de formation et de production pour l’effort de guerre ukrainien sur le territoire du pays. Parler avec Le télégraphe le ministre de la Défense, Grant Shapps, a déclaré avoir parlé aux dirigeants de l’armée britannique du déplacement de certaines parties de Opération Interflex le programme de formation basé en Grande-Bretagne, vers ses bases sur le sol ukrainien.

Ces remarques font suite au Forum international des industries de défense de l’Ukraine, une conférence collaborative avec des fabricants d’armes internationaux tentant de restructurer l’industrie d’armement nationale ukrainienne. Des entreprises de défense des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Allemagne, de France, de Turquie, de Suède, de République tchèque et d’autres ont rencontré des responsables ukrainiens pour discuter d’une production commune d’armements.

À cette fin, Shapps a en outre appelé les entreprises de défense britanniques à établir une production en Ukraine et a déclaré avoir discuté avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky du rôle potentiel de la Royal Navy dans la protection. Navigation ukrainienne en mer Noire .

Les deux ont discuté de propositions sur terre et sur mer qui constitueraient des changements importants dans la stratégie du Royaume-Uni visant à soutenir Kiev. Les troupes de l’OTAN auparavant forces ukrainiennes entraînées pendant près de sept ans, à compter de l’annexion de la Crimée par la Russie et de la guerre dans le Donbass. Cette mission de formation s’est poursuivie malgré les inquiétudes concernant La montée en puissance de la Russie à la frontière s’accentue . Outre les troupes assurant la sécurité dans les ambassades ou lors des visites diplomatiques, et malgré de nombreuses affirmations russes du contraire aucune troupe de l’OTAN n’a officiellement foulé le sol ukrainien à quelque titre que ce soit depuis le début de la guerre.

Même si une mission de formation n’est pas ostensiblement un rôle de combat, il existe de fortes inquiétudes quant au risque d’escalade si les forces russes ciblent les troupes de l’OTAN en Ukraine. En mars 2022, des missiles de croisière russes ont frappé le Centre international pour le maintien de la paix et la sécurité près de Yavoriv, ​​en Ukraine, tuant 35 personnes et en blessant 134 . La base et la zone de manœuvre, située à moins de 20 kilomètres de la frontière polonaise, abritaient auparavant des membres de Groupe multinational mixte de formation-Ukraine . En revanche, les escortes de la Royal Navy dans la mer Noire se placeraient invariablement entre les forces russes et les navires ukrainiens.

Les forces de l’OTAN ont pris grand soin de éviter de finir dans la bagarre . Il y a eu des appels rapprochés dangereux en Pologne et au-dessus de la mer Noire sans parler des drones russes je me suis récemment retrouvé en Roumanie . Les détails exacts de ce qu’envisage le Royaume-Uni restent incertains, mais ni Londres ni ses alliés de l’OTAN ne prendront probablement ces mesures à moins qu’ils ne soient prêts à faire face à ces risques.

Avant d’aborder les dernières nouvelles en provenance d’Ukraine, La zone de guerre les lecteurs peuvent rattraper leur retard sur notre précédente couverture continue ici .

Le dernier

Parmi les autres gros titres du forum sur la défense figure un investissement de 100 millions de dollars du fabricant turc de drones. Bayraktar vers une installation de production de drones. Bayraktar TB-2 les drones sont devenus un élément essentiel de l’effort de guerre de l’Ukraine, notamment pour les frappes sur et autour de Snake Island . Le ministre ukrainien de la Transformation numérique, Mykhailo Fedorov, a tweeté une photo avec le PDG de l’entreprise, Haluk Bayraktar, saluant l’accord.

Également issue de la conférence, l’Ukraine pourrait bientôt reprendre la production du Tchèque BZ BREN 2 fusil d’assaut. Le fusil modulaire est livré avec une cartouche OTAN de 5,56 x 45 mm ou une cartouche russe de 7,62 x 39 mm. Les propositions comprenaient également la production conjointe de munitions, de véhicules blindés et de châssis de camions utilitaires TATRA.

L’épave semble provenir du Su-35S russe abattu au-dessus de l’oblast de Zaporizhia a été retrouvé, la fusillade étant désormais considérée comme un tir ami. Vous pouvez lire notre couverture complète de l’incident ici .

La Russie pourrait apporter Wagner PMC les mercenaires réintègrent le giron, quoique sous des yeux prudents et vigilants. Dans son dernier point sur les renseignements, le ministère britannique de la Défense a noté la comparution publique vendredi de l’ancien chef d’état-major de Wagner, Andrei Troshev, avec le président russe Vladimir Poutine. Poutine a spécifiquement demandé à Troshev de commencer à former des unités pour combattre en Ukraine.

Les vétérans de Wagner peuvent considérer Troshev comme un traître, en raison du fait qu’il a pris un poste dans les forces armées russes officielles à l’époque de la Seconde Guerre mondiale. tentative de coup d’État malheureuse , a rapporté le ministère de la Défense. L’adhésion publique de Moscou à Troshev correspond à sa dépendance continue à l’égard de compagnies militaires volontaires et privées, et peut-être à une reconstitution minutieuse de Wagner lui-même.

Outre les volontaires et les mercenaires, la Russie lancera une nouvelle campagne de conscription le 1er octobre. Le ministère russe de la Défense a annoncé que les personnes recrutées lors de la vague de conscription qui a débuté dimanche ne seront pas envoyées en Ukraine. Cependant, quand La mobilisation de Moscou a commencé il y a un an bon nombre de ses conscrits au hasard se sont retrouvés sur la ligne de front en peu de temps.

L’Ukraine semble avoir attaqué une sous-station électrique russe dans l’oblast de Briansk avec un drone.

Tandis que les frappes en Russie sont de plus en plus courants , cibler les infrastructures électriques pourrait bien constituer une menace évidente à l’approche de l’hiver. Attaques de drones et de missiles russes a fait des ravages sur le réseau électrique ukrainien l’hiver dernier jusqu’à ce que de nouvelles défenses aériennes puissent atténuer le coup. Kiev essaie peut-être de donner à Moscou un avant-goût de sa propre médecine alors que les températures baissent.

À l’opposé des frappes aériennes, une invention ukrainienne offrirait une alerte précoce en cas de Attaques de drones kamikaze russes . Un tweet affirme que le petit appareil à double antenne recherche les fréquences utilisées pour contrôler les drones russes et alerte l’utilisateur en cas de proximité.

Les combats restent d’une intensité brutale le long de la ligne de front, avec des images de sources ukrainiennes montrant d’intenses échanges de tirs dans plusieurs secteurs.

Tout d’abord, un long clip de la 80e brigade d’assaut aérien à Klishchiivka montre l’infanterie défendant ses positions contre une contre-attaque russe. Les troupes russes poursuivent leurs efforts pour reprendre le village bombardé au sud de Bakhmut.

Dans la direction Melitopol du front sud, une vidéo de la 47e brigade mécanisée séparée montre une infanterie mécanisée travaillant avec un véhicule de combat Bradley et un Char Léopard 2A6 contre les forces russes.

Toujours dans le sud, une vidéo montre des soldats ukrainiens passant devant un réseau de béton. Fortifications antichar « Dents de Dragon » sur le front sud. C’est la dernière indication de l’étendue de la portée du saillant ukrainien dans le territoire sous contrôle russe.

L’ensemble de la ligne de front, depuis le delta du Dniepr près de Kherson jusqu’à la frontière russe, a peut-être connu ses jours les plus orageux à ce jour. L’imagerie satellitaire infrarouge qui suit les tirs d’artillerie liés à la guerre aurait enregistré les bombardements les plus intenses de la guerre jusqu’à présent, les 27 et 28 septembre.

Ces derniers jours, des drones ukrainiens ont tué deux systèmes radar russes avancés. Les opérateurs de drones ont détruit séparément un radar de surveillance Kasta 2E dans l’oblast de Koursk et un radar 55Zh6u « Nebo-U ».

Le Kasta 2E Le système provient de la gamme de radars de surveillance « Flat Face » et « Squat Eye » de l’ère soviétique utilisés pour l’acquisition de cibles à basse altitude. Ses prédécesseurs indiquaient des radars d’engagement pour les sites SAM S-125 (OTAN : SA-3 « Goa ») en Russie et ailleurs, le Kasta conservant la mobilité de l’ancien système sur un châssis de camion KAMAZ 6×6.

Le beaucoup plus grand 55Zh6u « Nébo-U » est cependant un animal complètement différent. Baptisé « Tall Rack » par l’OTAN, le système remorqué utilise une antenne réseau à commande de phase et serait efficace contre les cibles à faible observabilité. Les images montrent l’antenne tournant dans l’un des clips d’attaque.

Pendant ce temps, le russe opérateurs de drones avec vue à la première personne (FPV) s’entraînent pour attaquer les équipements ukrainiens dissimulés dans les bâtiments. Les opérateurs s’entraîneraient à voler à travers les fenêtres et autres ouvertures pour livrer des charges utiles aux cibles qui s’y trouvent.

Les opérateurs ukrainiens de FPV ont une nouvelle compilation montrant des tirs sur des véhicules blindés, de l’artillerie, des soldats et des équipements de soutien russes.

Une vidéo montre une série de frappes de contre-batterie menées par les Ukrainiens Fusées GMLRS contre l’artillerie russe. Un BM-21 Grad, un BM-27 Uragan et un canon de campagne 2A36 Giatsint-B ont été touchés lors des frappes.

Deux russes Projet 03160 Patrouilleurs de classe Raptor ont été aperçus à bord de camions se dirigeant vers Sébastopol le long d’une autoroute de Crimée occupée.

Le ministère ukrainien de la Défense affirme avoir mené une opération visant à évacuer deux parachutistes ukrainiens qui se trouvaient sur le territoire sous contrôle russe depuis plus d’un an et demi. Les deux hommes ont été grièvement blessés lors des premiers combats de l’invasion et n’ont pas pu atteindre en toute sécurité le territoire ami, comptant apparemment sur le soutien de la population locale jusqu’à leur sauvetage.

Un fournisseur britannique Stormer HVM SAM a abattu un drone russe avec l’un de ses Missile Martlet es, vidéo capturant le lancement et l’abattage au-dessus de la ligne de front.

Dans le « cage à faire face » catégorie, un Russe Char T-55 orné de Marques d’identification « Z » a été vu avec une cage imposante au-dessus de sa tourelle. Recouverte d’herbe et d’autres matériaux, la modification confère au char un profil résolument haut en échange d’une protection douteuse contre les munitions larguées par des drones et les armes antichar.

L’armée de l’air ukrainienne possède de belles images de cockpit de l’un de ses MiG-29 pilotes survolant le pays. La vidéo montre à la fois des vols à basse altitude au-dessus des terres agricoles ainsi que des opérations au-dessus des nuages.

Enfin, il y a des images plutôt curieuses d’un soldat essayant de tirer avec un Fusée antichar AT4 . Sans une prise ferme sur le lanceur ni l’utilisation de la poignée ou de la sangle fournie, la fusée tire sauvagement et le boîtier tire vers l’arrière depuis le lanceur. Nous pensons qu’un AT4 est également dangereusement bruyant sans protection auditive.

C’est tout pour le moment. Nous mettrons à jour cette histoire lorsqu’il y aura plus à signaler sur l’Ukraine.