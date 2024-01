Le Royaume-Uni envisage de reconnaître un État palestinien pour faire avancer la solution à deux États et désamorcer la guerre entre Israël et le Hamas

Londres — Le Royaume-Uni “examinera la question de la reconnaissance d’un Etat palestinien, y compris au sein des Nations Unies”, a déclaré lundi le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron lors d’une réception à Londres pour les ambassadeurs arabes. Le Royaume-Uni, comme les États-Unis, soutient une solution à deux États à la crise vieille de plusieurs décennies au Moyen-Orient, dans laquelle Israéliens et Palestiniens négocieraient la fin du conflit par la création d’une nouvelle nation palestinienne indépendante qui existerait aux côtés d’Israël. .

Comme le Guerre Israël-Hamas continue, le Royaume-Uni s’est joint à d’autres – mais pas aux États-Unis – pour appeler à une pause immédiate dans les combats, ainsi qu’à la libération de tous les otages détenus à Gaza et à la fourniture d’une aide humanitaire au territoire palestinien déchiré par la guerre. .

Mais « le plus important de tout », a déclaré Cameron aux ambassadeurs arabes, « est de donner au peuple palestinien un horizon politique ».

Cameron, ancien Premier ministre britannique, a déclaré qu’il était essentiel de démontrer aux Palestiniens et à l’ensemble de la région qu’« il y aura des progrès irréversibles vers une solution à deux États et, surtout, vers la création d’un État palestinien ».

“Nous avons une responsabilité dans ce domaine, car nous devrions commencer à définir à quoi ressemblerait un Etat palestinien, ce qu’il comprendrait, comment il fonctionnerait”, a-t-il déclaré, ajoutant que la reconnaissance par le Royaume-Uni d’un Etat palestinien à l’ONU “pourrait être l’une des choses qui contribuent à rendre ce processus irréversible.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré en novembre qu’une solution à deux États était « le seul moyen d’assurer une sécurité durable à un Israël juif et démocratique, le seul moyen de garantir que les Palestiniens réalisent leurs aspirations légitimes à avoir leur propre État ». ”

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rejeté l’idée d’un État palestinien indépendantinsistant sur le fait qu’Israël doit maintenir un « contrôle total en matière de sécurité » sur la bande de Gaza lorsque la guerre prendra fin.

L’ambassadeur palestinien au Royaume-Uni, Husam Zomlot, a déclaré au journal Financial Times que les remarques de Cameron étaient « historiques ».

“C’est la première fois qu’un ministre britannique des Affaires étrangères envisage de reconnaître l’État de Palestine, bilatéralement et au sein de l’ONU, comme une contribution à une solution pacifique plutôt qu’un résultat”, a déclaré Husam, selon le FT.

Le Qatar, les États-Unis et l’Égypte tentent de négocier une nouvelle pause temporaire dans les combats à Gaza afin que les otages restants pris lorsque le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre puissent être libérés en échange de prisonniers palestiniens.

Le Premier ministre du Qatar a déclaré que de « bons progrès » avaient été réalisés lors de la dernière réunion entre les hauts responsables du renseignement de ces pays à Paris ce week-end.

“Nous espérons transmettre cette proposition au Hamas et l’amener à un point où il s’engagera de manière positive et constructive dans le processus”, a déclaré le Premier ministre Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani lors d’un événement à Washington, DC, ajoutant qu’il pensait les négociations avaient placé les parties « dans une bien meilleure situation que celle où nous nous trouvions il y a quelques semaines ».

Le Hamas a déclaré mardi dans un communiqué attribué au bureau de son plus haut dirigeant, Ismail Haniyeh, que le groupe avait reçu la proposition et était en train de l’étudier avant de soumettre une réponse, la “priorité étant de mettre fin à l’agression brutale contre Gaza”. , et le retrait complet des forces d’occupation de la bande de Gaza.”

-Khaled Wassef a contribué à ce rapport.

