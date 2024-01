Le Royaume-Uni envisage de reconnaître l’État palestinien, selon Lord Cameron

il y a 4 heures

Le ministre des Affaires étrangères a également exhorté Israël à autoriser davantage d’aide humanitaire à Gaza et a déclaré qu’il était « ridicule » que l’aide britannique et autre, vitale, soit renvoyée à la frontière.

Mais Lord Cameron suggère que la Grande-Bretagne pourrait accorder une reconnaissance diplomatique formelle à un État palestinien non pas dans le cadre d’un accord de paix final, mais plus tôt, pendant les négociations elles-mêmes.

Lord Cameron a ajouté : « Parallèlement, le plus important est de donner au peuple palestinien un horizon politique afin qu’il puisse voir qu’il y aura des progrès irréversibles vers une solution à deux États et, de manière cruciale, vers l’établissement d’un État palestinien. État.

“C’est le prix que nous devrions rechercher, et plus encore, non seulement la façon dont vous passez d’une pause à un cessez-le-feu durable, mais aussi la façon dont vous passez de là à un ensemble de mesures et d’arrangements politiques qui pourraient commencer à produire des résultats politiques à long terme”. solution”, a déclaré Lord Cameron.