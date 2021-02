Le Royaume-Uni envisage de lancer une agence de recherche «  à haut risque et à haut rendement  »

LONDRES – Le gouvernement britannique envisage de créer une nouvelle agence pour soutenir le développement de nouvelles technologies. Le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle a annoncé vendredi que l’Agence de recherche avancée et d’invention financera la recherche scientifique «à haut risque et à haut rendement» dans l’espoir de réaliser des découvertes «révolutionnaires». Il devrait être pleinement opérationnel l’année prochaine. Il a déclaré que l’agence recevrait 800 millions de livres sterling (1,1 milliard de dollars) pour aider « les inventeurs les plus inspirants » au cours des quatre prochaines années, ce qui est un montant relativement faible par rapport à d’autres agences de recherche gouvernementales, telles que UK Research and Innovation. Le budget de R&D du gouvernement britannique pour la seule période 2020-2021 est de 10,36 milliards de livres sterling. ARIA fonctionnera indépendamment du gouvernement et sera dirigée par des chercheurs visionnaires, a déclaré le gouvernement, ajoutant qu’il recherchera un PDG et un président par intérim dans les semaines à venir. Le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng a déclaré dans un communiqué: « De la machine à vapeur aux dernières technologies d’intelligence artificielle, le Royaume-Uni est imprégné de découvertes scientifiques. Les défis actuels – qu’il s’agisse d’épidémies de maladies ou de changements climatiques – nécessitent des solutions audacieuses, ambitieuses et innovantes. » Il a ajouté: « En supprimant les formalités administratives inutiles et en mettant le pouvoir entre les mains de nos innovateurs, l’agence aura la liberté de faire avancer les technologies de demain, alors que nous continuons à reconstruire en mieux grâce à l’innovation. »

Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef du gouvernement, a déclaré dans un communiqué que l’importance de l’innovation scientifique a été clairement établie au cours de la dernière année, ajoutant que l’ARIA fournit un «nouveau mécanisme de financement passionnant». Dominic Cummings, ancien conseiller principal du Premier ministre britannique Boris Johnson, a aimé l’idée d’essayer de créer une version britannique de l’Agence américaine de projets de recherche avancée pour la défense, qui s’appelait auparavant ARPA. Selon le Financial Times, la poignée WhatsApp de Cummings se lit toujours: « Get Brexit Done, puis Arpa ». Cependant, le journal déclare qu’il n’est pas en lice pour être le PDG de l’agence, citant des responsables gouvernementaux familiers avec la question.

Appels à « clarifier le mandat et la mission »