Le Royaume-Uni envisage de fournir à l’Ukraine des chars Challenger 2 pour combattre les forces russes | Nouvelles du monde

Le Royaume-Uni envisage de fournir pour la première fois à l’Ukraine des chars britanniques pour combattre les forces d’invasion russes, selon Sky News.

Des discussions ont lieu “depuis quelques semaines” sur la livraison d’un certain nombre de chars de combat principaux Challenger 2 de l’armée britannique aux forces armées ukrainiennes, a déclaré une source occidentale au courant des conversations.

Une telle décision marquerait une intensification significative du soutien occidental à l’Ukraine et pourrait aider à inciter d’autres alliés de l’OTAN, en particulier l’Allemagne, à emboîter le pas.

“Cela encouragerait les autres à donner des chars”, a déclaré une source ukrainienne.

Aucune décision finale n’a encore été prise par le gouvernement de Rishi Sunak, mais si le Royaume-Uni approuvait une telle livraison, il deviendrait le premier pays à répondre aux appels des dirigeants ukrainiens à équiper leur armée de puissants chars occidentaux.

Un groupe dirigé par les États-Unis d’environ 50 nations – dont le Royaume-Uni – qui fournit un soutien militaire à l’Ukraine doit tenir sa prochaine réunion le 20 janvier. Toute annonce concernant une nouvelle assistance, telle que des chars, pourrait être faite pour coïncider avec la réunion du Groupe de contact.

Une source a suggéré que la Grande-Bretagne pourrait offrir environ 10 chars Challenger 2 – assez pour équiper un escadron.

La source a déclaré que cela en soi ne changerait pas la donne, mais qu’il serait tout de même extrêmement important, car cette décision franchirait une barrière qui a jusqu’à présent empêché les alliés d’offrir des chars occidentaux à l’Ukraine, de peur d’être considérés comme trop escalatoriels par Russie.

Cela pourrait à son tour inciter d’autres alliés à faire de même, ont indiqué des sources.

Image:

Un char de combat Leopard II



Chars Leopard II utilisés par plusieurs alliés européens

“Ce sera un bon précédent pour démontrer [to] d’autres – en Allemagne d’abord, avec leurs Léopards… et des Abrams des États-Unis”, a déclaré la source ukrainienne.

L’Ukraine demande depuis longtemps les chars Leopard II fabriqués en série en Allemagne, utilisés par plusieurs alliés européens, dont l’Allemagne, la Pologne, la Finlande, les Pays-Bas et l’Espagne.

Varsovie et Helsinki ont déjà signalé leur volonté de fournir leurs chars Leopard à Kyiv, mais cela nécessite l’approbation de Berlin car l’Allemagne détient la licence d’exportation.

Olaf Scholz, le chancelier allemand, a adopté une approche plus prudente pour équiper l’Ukraine en armes que d’autres pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis.

Mais il a lentement augmenté l’aide de son pays.

L’Allemagne et les États-Unis promettent des véhicules de combat blindés

La semaine dernière, Berlin et Washington ont déclaré dans un communiqué conjoint qu’ils fourniraient à l’Ukraine des véhicules de combat blindés dans le cadre d’un important changement de politique. Pour l’Allemagne, cela signifie le véhicule de combat d’infanterie Mardar. Pour les États-Unis, il comprend le Bradley Fighting Vehicle.

Au cours du week-end, le ministre de l’Economie a déclaré que Berlin ne pouvait exclure la livraison de chars Leopard, qui sont des véhicules de combat plus lourds que le Mardar. Mais un porte-parole du gouvernement allemand a déclaré lundi qu’il n’envisageait pas actuellement d’envoyer des chars.

Le ministère britannique de la Défense n’a ni confirmé ni nié que le gouvernement britannique envisageait de fournir des chars à l’Ukraine.

Un porte-parole a déclaré: “Le gouvernement s’est engagé à égaler ou à dépasser le financement de l’année dernière pour l’aide militaire à l’Ukraine en 2023, et nous continuerons à nous appuyer sur les dons récents avec une formation et d’autres dons d’équipement.

“Nous avons fourni plus de 200 véhicules blindés à l’Ukraine à ce jour, y compris des véhicules Stormer armés de missiles Starstreak.

“Nous avons également fait don de dizaines de milliers d’articles, notamment des casques et des gilets pare-balles, des véhicules de mobilité et de logistique, des armes antichars, des missiles et systèmes de défense aérienne, des équipements hivernaux et médicaux.”

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

L’année dernière, le Royaume-Uni a envoyé 14 chars Challenger 2 en Pologne dans le cadre d’un accord visant à aider l’Ukraine en libérant la capacité de Varsovie pour fournir ses chars T-72 de l’ère soviétique à Kyiv.

En service depuis 1994, le char Challenger 2 pèse 62,5 tonnes et est armé d’un canon rayé de 120 mm et d’un canon à chaîne de 7,62 mm.

Un escadron de chars Challenger est actuellement en Estonie dans le cadre d’une mission de l’OTAN en Europe de l’Est pour dissuader l’agression russe. Le Challenger 2 a déjà été déployé en Bosnie et pendant la guerre d’Irak de 2003.

Le colonel Hamish de Bretton Gordon, ancien commandant du 1er Royal Tank Regiment, a déclaré que l’introduction de chars occidentaux pourrait “faire pencher la balance” sur le champ de bataille en faveur de l’Ukraine.

“Stratégiquement, cela envoie un message très ferme à [Russian President Vladimir] Poutine que rien n’est sur la table”, a-t-il déclaré.

“Challenger 2 et Leopard II sont des chars modernes. Ils sont bien mieux protégés, plus fiables, plus rapides”, a-t-il ajouté.

Lire la suite:

Pourquoi Bakhmut est-il si important pour la Russie ?

Le cessez-le-feu de Poutine est utile pour une autre raison

En revanche, l’armée ukrainienne utilise des chars de l’ère soviétique comme le T-72, dont certains ont déjà été fournis par des partenaires qui les utilisent également.

L’armée russe s’est également largement appuyée sur des chars fabriqués pendant la guerre froide.

Les chars britanniques Challenger – bien que modernes en comparaison – ont été mis à jour pour la dernière fois dans les années 1990 et sont eux-mêmes en train d’être à nouveau mis à niveau. Les soldats ukrainiens devraient être formés à leur fonctionnement et à leur entretien.

La Russie a déclaré lundi que de nouvelles livraisons d’armes occidentales à Kyiv “aggraveraient les souffrances du peuple ukrainien” et ne changeraient pas le cours du conflit.