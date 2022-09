Le Royaume-Uni entre en récession, mais le chancelier Kwasi Kwarteng dit que ce sera un effondrement “peu profond” après les chars Pound

Par Ashley Amstrong

Les responsables du TRÉSOR se sont préparés pour un tour de montagnes russes sur les marchés monétaires hier.

Ce qu’ils ont vécu était plus proche de l’équivalent financier de tomber d’une falaise.

Avant même que Kwasi Kwarteng ne commence à parler, la livre était à 1,11 $, après avoir été secouée ces derniers jours par la force du dollar.

Mais l’énorme excès de dettes du chancelier pour financer ses réductions d’impôts a ébranlé les marchés.

Les commerçants ont même commencé à mettre en garde contre une chance sur quatre que la livre atteigne la parité avec le dollar américain, ce qui ne s’est jamais produit dans l’histoire.

Le gouvernement soutiendra que le plan “pro-croissance” est pour le moyen terme, pas pour le premier jour.

Et les groupes de réflexion les plus joyeux insistent sur le fait qu’il n’y a pas lieu de paniquer.

Mais des jours et des semaines nerveux nous attendent.

Si le coût d’emprunt augmente, cela rendra le financement de la dette publique plus coûteux.

Et à son tour, le chancelier ferait face à des pressions pour réduire les dépenses, augmenter les impôts ou les deux.

Pendant ce temps, les experts avertissent qu’une combinaison du paquet d’hier et de la livre faible est susceptible d’alimenter l’inflation.

Ce qui obligera la Banque d’Angleterre à être plus agressive dans l’augmentation des taux d’intérêt, peut-être jusqu’à 5 %.

Une livre faible serait également un problème pour les entreprises britanniques car il serait encore plus coûteux d’importer des marchandises.

D’un autre côté, le Royaume-Uni deviendra un endroit beaucoup plus attrayant pour les investisseurs américains et autres.

De nom, c’était un mini Budget. Mais les conséquences pour la chancelière – et le pays – seront majeures, d’une manière ou d’une autre.