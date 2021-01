Le Royaume-Uni enregistre un record de 1325 nouveaux décès dus au COVID-19 en 24 heures

Le Royaume-Uni a enregistré son plus grand bilan quotidien de décès par COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Vendredi, 1 325 nouveaux décès supplémentaires ont été enregistrés, portant le nombre total de morts à 79 833 – le plus élevé d’Europe.

C’est le troisième jour consécutif que plus de 1 000 nouveaux décès sont enregistrés.

68 058 nouvelles infections supplémentaires ont également été enregistrées – la plus forte augmentation en un jour enregistrée par le Royaume-Uni depuis le début de la pandémie.

L’Angleterre est à deux jours d’un troisième verrouillage national pour freiner la propagation d’une variante du COVID-19 jugée jusqu’à 70% plus transmissible.

Le pays a actuellement un taux d’incidence de plus de 600 cas pour 100 000 habitants, le taux passant à plus de 800 cas pour 100 000 habitants dans le sud-est et en Irlande du Nord.

A Londres, où le taux d’incidence a franchi 1 000 cas pour 100 000 habitants, les autorités ont déclaré vendredi un incident majeur, le maire Sadiq Khan décrivant la situation comme «incontrôlable».

Professeur Kevin Fenton, directeur régional de Londres pour Public Health England, dit dans un communiqué qu’au moins un Londonien sur 30 serait désormais porteur du virus.

Les derniers chiffres sinistres arrivent alors que le Royaume-Uni a approuvé vendredi l’utilisation d’un troisième vaccin. Les premières doses du vaccin Moderna doivent être livrées au printemps.

Le Royaume-Uni a jusqu’à présent vacciné environ 1,5 million de personnes à l’aide des jabs développés par Pfizer / BioNtech et AstraZeneca / Oxford University.

Le gouvernement prévoit de vacciner 15 millions de personnes d’ici la mi-février, date à laquelle le verrouillage doit être levé.

Les hôpitaux britanniques ont également été autorisés vendredi à utiliser deux nouveaux médicaments pour traiter les patients gravement malades du COVID-19.

Le tocilizumab et le sarilumab, deux anti-inflammatoires généralement utilisés pour traiter la polyarthrite rhumatoïde, se sont avérés réduire le risque de décès de 24% dans les essais cliniques portant sur 800 personnes.