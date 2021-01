Le Royaume-Uni enregistre plus de 1000 décès dus au COVID-19 au cours des dernières 24 heures

Le Royaume-Uni a enregistré plus de 1000 décès dus au COVID-19 en seulement 24 heures.

Les dernières données ont émergé le premier jour du troisième verrouillage national en Angleterre, annoncé lundi par le Premier ministre Boris Johnson.

Cela a été déclenché par une nouvelle variante plus contagieuse du COVID-19 qui a commencé à se propager dans le pays avant Noël.

Les chiffres publiés par le gouvernement britannique mercredi après-midi ont montré qu’il y avait eu 1041 décès par COVID enregistrés au cours des dernières 24 heures. Il y a également eu un nombre record de nouveaux cas de COVID-19, à 62 322.

Plus de 403 000 ont été testés positifs au cours des sept jours précédents, soit une augmentation de près de 43% la semaine précédente.

Le sud-est et le nord-ouest de l’Angleterre, ainsi que l’Irlande du Nord, sont particulièrement touchés avec des taux d’incidence sur sept jours allant de 400 à 799 cas pour 100 000 habitants. Mais la capitale, qui a enregistré près de 15000 infections, est la plus touchée avec 971 cas pour 100 000 population.

Le verrouillage en Angleterre devrait durer jusqu’à la mi-février, période pendant laquelle le gouvernement prévoit de vacciner 13,9 millions de personnes. Ceux-ci comprendraient toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes vulnérables ainsi que les travailleurs de la santé et de première ligne.

«Après le marathon de l’année dernière, nous sommes en effet maintenant dans un sprint, une course pour vacciner les plus vulnérables plus vite que le virus ne peut les atteindre. Chaque aiguille dans chaque bras fait une différence. Comme je l’ai dit, nous vaccinons déjà plus vite que tout pays comparable, et ce taux, je l’espère, ne fera qu’augmenter », a déclaré M. Johnson aux législateurs mercredi.

«Mais si nous voulons gagner cette course pour notre population, nous devons donner à notre armée de vaccinateurs la plus grande longueur d’avance possible. Et c’est pourquoi, Monsieur le Président, nous devons de nouveau rester chez nous, protéger le NHS et sauver vit », a-t-il ajouté.

Jusqu’à présent, 1,3 million de personnes ont reçu le vaccin, dont près d’un quart de toutes les personnes de plus de 80 ans en Angleterre.

Le Royaume-Uni a été le premier pays au monde à autoriser et à déployer le vaccin développé par Pfizer et BioNtech début décembre.

Depuis, il a également approuvé l’utilisation du vaccin AstraZeneca / Université d’Oxford, dont le pays a commandé 100 millions de doses.

Fabriqué au Royaume-Uni, le vaccin AstraZeneca / Université d’Oxford est beaucoup moins cher et plus facile à déployer car, contrairement au vaccin Pfizer / BioNtech, il peut être réfrigéré.