Le Royaume-Uni enregistre la journée la plus chaude jamais enregistrée avec une température atteignant 102,4 F

LONDRES – La Grande-Bretagne a enregistré sa journée la plus chaude mardi, avec des températures atteignant un sommet de 39,1 degrés Celsius (102,4 degrés Fahrenheit) dans le sud de l’Angleterre, selon les données provisoires du Met Office.

Les chiffres du service météorologique britannique ont montré que Charlwood, Surrey, a atteint le nouveau record mardi matin, dépassant le précédent record de 38,7 ° C établi en 2019.

Cela survient alors que les Britanniques font face au deuxième jour d’une vague de chaleur extrême, qui provoque des perturbations généralisées et augmente le risque d’incendies de forêt.

Les températures devraient atteindre 42 degrés Celsius dans certaines parties de l’Angleterre d’ici mardi après-midi, selon le Met Office, qui a publié un avertissement rouge de chaleur extrême. Les autorités sanitaires ont exhorté les gens à prendre des précautions, notamment à rester à l’intérieur et à boire beaucoup d’eau.

Le pays est également en état d’alerte élevée pour les incendies de forêt, le sud-est de l’Angleterre étant “en danger très extrême”, selon le système européen d’information sur les incendies de forêt.

Des millions de Britanniques ont enduré lundi la nuit la plus chaude du pays, avec des températures restant au-dessus de 25 ° C par endroits, dépassant le précédent record nocturne de 23,9 ° C enregistré à Brighton en 1990.

Il a suivi une journée de chaleur extrême lundi, au cours de laquelle un maximum de 38,1 ° C a été atteint dans le Suffolk, dans l’est de l’Angleterre, soit juste en deçà du record britannique.

De nombreuses régions d’Europe et d’Afrique du Nord connaissent également actuellement des températures extrêmes, avec des incendies de forêt qui se déclarent en France, en Espagne, au Portugal, en Grèce et au Maroc.

Les compagnies des eaux du sud de l’Angleterre ont signalé une augmentation “extraordinaire” de la demande en raison des conditions météorologiques, qui, selon eux, pourraient entraîner une basse pression ou même une interruption de l’approvisionnement.

La montée en flèche des températures a provoqué un chaos dans les déplacements des navetteurs et des vacanciers, car des centaines de services ont été interrompus.

Les pistes de l’aéroport de Londres Luton et de la RAF Brize Norton dans l’Oxfordshire ont été touchées par la chaleur, provoquant le détournement d’avions et l’annulation de vols.

Pendant ce temps, les services ferroviaires ont été fortement touchés, avec des rails déformés signalés et des systèmes de câbles aériens défaillants. Dans certaines régions, des annulations et des limites de vitesse de 20 milles à l’heure ont été imposées.

Le secrétaire britannique aux Transports, Grant Shapps, a déclaré à la BBC que le réseau ferroviaire du pays ne pouvait pas supporter la chaleur extrême, ajoutant que les mises à niveau pour aider les services à faire face aux températures extrêmes prendraient “de nombreuses années”.

“Nous construisons de nouvelles spécifications, créons des lignes aériennes qui peuvent résister à des températures plus élevées. Mais avec la meilleure volonté du monde, c’est une infrastructure qui a pris des décennies à construire, avec certains de nos chemins de fer qui remontent à 200 ans”, a-t-il déclaré à la BBC. Mardi.

Cela survient alors que les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes et plus graves en raison du changement climatique induit par l’homme. En effet, le Met Office du Royaume-Uni a déclaré que les températures extrêmes dans le pays ont été rendues 10 fois plus probables par le changement climatique.

Les températures mondiales moyennes ont augmenté d’un peu plus de 1°C de leurs niveaux préindustriels, et sont devrait augmenter de 2,4 °C à 4 °C d’ici la fin du siècle, en fonction des efforts mondiaux pour réduire les émissions de CO2.

Greg Dewerpe, fondateur et directeur des investissements de la société de capital-risque A/O PropTech, a déclaré mardi à CNBC que 10 000 milliards de dollars par an doivent être investis dans les bâtiments et les infrastructures d’ici 2050 pour aider les pays à mieux faire face aux nouvelles réalités climatiques.

“Si vous regardez le monde bâti dans son ensemble, il y a environ 10 000 milliards de dollars par an qui doivent être investis dans les technologies de modernisation des logements, des bureaux, de toutes sortes de bâtiments autour de nous, d’ici 2050”, a-t-il déclaré.

“Les technologies qui vont nous permettre de faire la transition en termes de décarbonisation et de résilience sont essentielles”, a-t-il ajouté.