Le Royaume-Uni enregistre 5 274 nouveaux cas de Covid en 24 heures, soit le plus grand nombre d’infections quotidiennes depuis mars, ainsi que 18 décès supplémentaires

LE ROYAUME-UNI a signalé le plus grand nombre de cas quotidiens de Covid depuis mars, avec 5 274 nouvelles infections enregistrées au cours de la dernière période de 24 heures.

Il y a également eu 18 autres décès liés au coronavirus, portant le total depuis le début de la pandémie à 127 812.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Des personnes entrent dans un centre de vaccination Covid-19 à Londres Crédit : EPA

Des chiffres distincts publiés par l’Office for National Statistics montrent qu’il y a maintenant eu 153 000 décès enregistrés au Royaume-Uni où Covid-19 a été mentionné sur le certificat de décès.

Les cas d’aujourd’hui sont en hausse par rapport aux 4 300 d’hier et sont nettement plus élevés que les 2 433 signalés il y a quinze jours.

Le nombre de nouvelles infections quotidiennes est le plus élevé depuis le 26 mars, lorsque 6 187 nouveaux cas ont été enregistrés.

Cela porte à 4 499 973 le nombre total de cas enregistrés au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie.

Les décès ont augmenté de six par rapport aux 12 d’hier et ont plus que quadruplé depuis le 20 mai, date à laquelle il y a eu quatre décès.

Il vient comme :

Un énorme 66 180 731 vaccins ont maintenant été administrés, dont 39 758 428 premières doses et 26 422 303 deuxièmes injections.

Cela survient alors que PHE a révélé que le nombre de cas de la variante indienne (Delta) a presque doublé au cours de la semaine dernière – passant de 5 472 à 12 431.

