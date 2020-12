Le nombre quotidien de cas de coronavirus en Grande-Bretagne a augmenté aujourd’hui de 35383 après que le Pays de Galles a ajouté 11000 infections supplémentaires qui avaient précédemment été manquées en raison d’un « cock-up » informatique.

Les chiffres de ce jeudi, qui seraient normalement utilisés pour mesurer la croissance de l’épidémie au Royaume-Uni la semaine dernière, ne sont pas fiables comme point de référence en raison de la maintenance informatique de Public Health Wales. Mais hier, les cas ont augmenté de 14%, ce qui suggère que l’épidémie de virus dans le pays est en augmentation.

L’extraordinaire erreur – déclenchée lorsque les cas positifs identifiés par Lighthouse Labs n’étaient pas inclus dans le décompte quotidien – signifiait que la résurgence du virus était obscurcie dans le pays.

Les chefs de la santé ont enregistré 532 autres décès dus au virus au cours des dernières 24 heures, soit une augmentation de 3% à cette période la semaine dernière, lorsque 516 décès ont été enregistrés, signe d’avertissement que l’épidémie du pays ne diminue plus.

Alors que les courbes évoluaient clairement dans la mauvaise direction, Boris Johnson a aujourd’hui plongé des pans des comtés d’origine conservatrice dans le brutal Tier 3 tout en refusant à Manchester et Kent de revenir au Tier Two.

Annonçant aujourd’hui l’examen des niveaux à la Chambre des communes, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que de grandes parties du Sud-Est entreraient dans les règles les plus strictes – avec des pubs et des restaurants forcés de verrouiller leurs portes – y compris le Bedfordshire, le Buckinghamshire, le Berkshire, Peterborough, l’ensemble de Hertfordshire, Surrey à l’exception de Waverley, Hastings et Rother à la frontière du Kent dans l’East Sussex, et Portsmouth, Gosport et Havant dans le Hampshire.

Il a également anéanti l’espoir que les restrictions pourraient être assouplies sur Manchester, la Tees Valley et certaines parties des Midlands, ce que les dirigeants locaux ont qualifié de « coup de pied dans les dents ».

Mais M. Hancock a déclaré que Bristol et North Somerset seraient rétrogradés au niveau deux dans une lueur de bonnes nouvelles, après que les cas aient continué à chuter dans les régions.

Le Herefordshire sera également transféré au niveau un à partir de minuit samedi matin, a-t-il déclaré, après que ses cas soient tombés à 55 pour 100000 personnes.

SURREY BOROUGH SLAPPED AVEC TROISIÈME NIVEAU MÊME BIEN QUE LES CAS ABANDONNÉS Tout le Surrey, à l’exception de Waverley, en bas à gauche du contour rouge, passera au niveau trois à partir de minuit demain Le seul arrondissement de Surrey où les infections à coronavirus ont chuté la semaine dernière sera contraint à un verrouillage local de niveau 3 à partir de samedi, malgré la partie du comté où les cas augmentent le plus rapidement échappant aux règles plus strictes. Runnymede, l’arrondissement qui contient les villes de banlieue Chertsey et Virginia Water, a vu son taux de cas de coronavirus par personne chuter de 31% entre le 4 et le 11 décembre, mais a été inclus dans les règles de niveau trois du comté. Pendant ce temps, à Waverley, autour des villes de Farnham et de Godalming, le taux de cas a augmenté de 84% pendant la même période, mais les résidents sont les seuls du comté à ne pas être obligés de respecter les règles plus strictes. Le chef du conseil du comté de Surrey, Tim Oliver, a déclaré que l’annonce d’aujourd’hui était une « nouvelle très décevante » pour les résidents et les entreprises du comté.uc Le comté a une population de 1,19 million d’habitants, dont environ 126 000 vivent à Waverley et sont exemptés des règles de niveau trois. Et la division confuse survient alors que les données montrent que 40 zones du niveau 3 ont vu leurs taux d’infection baisser au cours de la semaine se terminant le 11 décembre – beaucoup d’entre elles chutant en dessous de la moyenne nationale et même en dessous des zones de niveau 2 – mais doivent rester dans les restrictions les plus strictes. . Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, n’a autorisé aujourd’hui que Bristol et North Somerset à sortir du verrouillage local et à rouvrir des pubs et des restaurants, niant le privilège à des millions de personnes dans le nord et les Midlands, dont beaucoup sont en lock-out depuis la mi-octobre.

Le Pays de Galles a plus que doublé son nombre hebdomadaire d’infections à coronavirus aujourd’hui après que 11000 aient été ajoutés à son total.

Les chefs de la santé gallois n’avaient signalé que 9069 tests positifs au cours des sept derniers jours, ce qui suggère que l’épidémie dans le pays pourrait avoir ralenti. Mais la mise à jour d’aujourd’hui – conçue pour révéler exactement quand des cas manquants se sont produits – a vu le total augmenter de 55%.

Public Health Wales (PHW) a déclaré que le « très grand arriéré » avait été déclenché en raison de la maintenance de son système informatique NHS Welsh Laboratory Information Management System (WLIMS), et a confirmé que toute personne testée positive au cours de la période recevait toujours ses résultats et a demandé pour s’isoler.

Le ministre de la Santé de l’ombre gallois a critiqué aujourd’hui le gouvernement travailliste pour « une autre fardeau stupéfiante » sur les cas manqués et les a accusés de « perdre clairement le contrôle du virus au Pays de Galles ».

« Cette perte de contrôle ne peut être aggravée que par l’annonce d’aujourd’hui d’un autre mélange de données », a-t-il déclaré. «Et compte tenu des inquiétudes mises en avant par les professionnels de santé, une enquête sur ce fiasco devrait être lancée.

Tenant les pieds du gouvernement gallois au feu pour sa gestion de la pandémie, M. Davies les a critiqués pour une autre « cock-up » pour « ajouter aux 13000 lettres de protection envoyées par erreur et à la violation de données en septembre qui a vu 18000 positifs. les résultats des tests sont mis sur un serveur PHW public ».

«PHW appelle ce dernier désordre » sous-déclaration significative « ; J’appelle cela une sous-déclaration importante qui dément la véritable ampleur du problème », a-t-il déclaré.

Le porte-parole de la santé de Plaid Cymru, Rhun ap lorwerth, s’est également adressé aux ministres gallois, affirmant que le programme Today de BBC Radio 4 «soulève des questions sur la manière dont les données sont analysées».

« C’est une masse sérieuse de chiffres qui s’ajoutent au total aujourd’hui », a-t-il déclaré.

« Cela soulève à nouveau des questions sur l’interaction entre ce qui est contrôlé au Pays de Galles et les Lighthouse Laboratories, et c’est l’une de ces choses qui, à nouveau, font confiance à ce qui se passe et aux données qui nous sont présentées.

« Je dois dire que lorsque le Premier ministre a annoncé hier qu’à partir du 28, il y aurait un resserrement des restrictions, et je pouvais voir les chiffres tels qu’ils étaient, on s’est demandé pourquoi ne pas faire les choses maintenant en termes de renforcement du soutien aux zones les plus touchées. , mais cela lui donne à nouveau une nouvelle orientation.

Autre mauvaise nouvelle, le gouvernement a annoncé que des millions d’élèves du secondaire en Angleterre verront leur retour en classe retardé d’une semaine, avec des cours en ligne pour réduire le risque de propagation.

M. Hancock a déclaré aux députés: « Nous devons être vigilants et garder ce virus sous contrôle … Nous sommes venus si loin, nous ne devons pas le faire sauter maintenant. »

Il a ajouté: « C’est un moment où nous agissons avec prudence. »

M. Hancock a déclaré que les taux de cas dans le sud de l’Angleterre avaient augmenté de 46% la semaine dernière, tandis que les admissions à l’hôpital étaient en hausse de plus d’un tiers, ajoutant que dans l’est de l’Angleterre, les cas étaient en hausse des deux tiers et les admissions à l’hôpital de près de la moitié dans le la semaine dernière.

Il a également rejeté les plaintes des zones à faible infection du Kent concernant le statut général du comté, exhortant les habitants à « se comporter comme s’ils avaient le virus ». « C’est la région du pays qui a le plus gros problème », a déclaré M. Hancock.

Londres, ainsi que certaines parties de l’Essex et du Hertfordshire, ont déjà été modernisées pour devenir le niveau le plus sévère de bordures – ce qui signifie que les pubs et les restaurants ne peuvent servir que des plats à emporter – après avoir vu une forte augmentation des infections.

Les experts de la santé avaient exhorté Boris Johnson à ne pas abaisser les zones de niveau 3 au niveau 2, mais les ministres ont également été avertis de l’agitation croissante dans les villes soumises aux restrictions les plus strictes.

Alors que les zones de niveau 2 de l’Oxfordshire, de l’Est et du West Sussex, de Brighton et Hove et du Northamptonshire ont toutes connu une augmentation des infections au cours des sept derniers jours, des villes comme le Grand Manchester et Leeds ont vu leurs taux baisser.

Le tsar nocturne du Grand Manchester, Sacha Lord, a déclaré que la décision de le maintenir au plus haut niveau était un « coup de pied dans les dents ». Le chef du conseil de Manchester, Richard Leese, l’a qualifié d ‘«incroyable».

Fait inquiétant pour M. Johnson, le président du comité conservateur de 1922, Sir Graham Brady, a également critiqué les décisions. Il a déclaré que son siège à Altrincham & Sale West avait des tarifs inférieurs à ceux de Bristol, qui a été déclassé. « Mes électeurs se sont comportés de manière responsable », a-t-il déclaré à M. Hancock. «Que devons-nous faire exactement pour sortir du niveau 3?

Le député conservateur de Stevenage, Stephen McPartland, a déclaré qu’il était « ridicule » que sa région soit en train d’être escaladée. « Totalement inacceptable et montre clairement que j’avais raison de voter contre un deuxième système de verrouillage et de niveaux », a-t-il déclaré.

« Le gouvernement a accepté lundi que les niveaux devraient être imposés sur une base de district au lieu de cette approche déséquilibrée à l’échelle du comté. »