Le Royaume-Uni a signalé un autre lourd bilan de décès au milieu de la pandémie de coronavirus, avec 1243 décès dus au COVID-19 lundi. Ce chiffre représente le deuxième total quotidien le plus élevé depuis le début de l’épidémie.

Donnant le briefing quotidien du gouvernement, le ministre de l’Intérieur (ministre de l’Intérieur) Priti Patel a déclaré que le nombre de personnes hospitalisées atteintes de coronavirus avait augmenté de 22% en une semaine et s’élevait désormais à 35 075.

Patel a promis une nouvelle répression contre les personnes violant le verrouillage, affirmant que « la police appliquera les règles ».

« Une minorité de personnes met la santé de la nation en danger en n’obéissant pas aux règles », a-t-elle déclaré.

Quelque 45 000 avis de pénalité fixe ont été émis, selon les autorités.

On s’inquiète du fait que les gens ne respectent pas les directives de «rester à la maison» aussi consciencieusement qu’ils l’ont fait lors du premier verrouillage au printemps dernier.

Cependant, il a été critiqué que les règles prêtent à confusion. Il y a également eu un malaise de la part de la police, avec des allégations selon lesquelles il y a une différence entre ce que disent les directives et ce que dit la loi, ce qui rend l’application difficile.

Martin Hewitt, président du Conseil national des chefs de police, a donné quelques exemples d’infractions aux règles que la police avait rencontrées:

Une fête en bateau dans le Hertfordshire où 40 personnes avaient payé 30 £ (33,60 €) pour un billet.

Un minibus rempli de personnes de différents ménages qui ont voyagé de Cheltenham au Pays de Galles (une distance d’environ 60 kilomètres) pour se promener.

À Surrey, une amende de 10 000 £ (11 200 €) a été infligée à l’organisateur d’une fête qui tentait de prétendre qu’il s’agissait d’un événement professionnel.

À Bristol, un homme de 19 ans a été arrêté après la découverte d’une publicité pour une rave illégale sur les réseaux sociaux. L’événement a été empêché de se produire, des amendes ont été infligées à 38 personnes qui se sont présentées et de nombreuses autres ont été refusées.

La commissaire de la police métropolitaine, Cressida Dick, a écrit dans le Times mardi que les contrevenants aux règles étaient « de plus en plus susceptibles » de faire face à des amendes alors que la police agissait « plus rapidement » pour appliquer les restrictions de verrouillage.

Le cabinet britannique devait se réunir mardi pour discuter de la possibilité de resserrer les règles de verrouillage pour l’Angleterre, car la nouvelle variante plus transmissible du COVID-19 exerce une pression énorme sur le service national de santé.

Le nombre de lits d’hôpitaux en Angleterre occupés par des patients COVID-19 augmente régulièrement depuis plus d’un mois. Les hôpitaux anglais traitent désormais 55% de cas de COVID-19 en plus que lors du premier pic de la pandémie en avril.

Boris Johnson a exhorté le public à suivre strictement les directives destinées à enrayer la maladie. Cependant, le Premier ministre a lui-même fait l’objet d’un examen minutieux après des informations selon lesquelles il aurait été vu faire du vélo dans l’est de Londres, à 11 km de son domicile, ce week-end.

Sur une note plus positive, le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré que plus de 2,4 millions de personnes au Royaume-Uni avaient maintenant reçu une injection de vaccin contre le COVID-19.

Lundi, sept grands centres de vaccination ont ouvert à travers le pays. Les sites comprennent des stades de football et des courses de chevaux, et sont situés dans ou à proximité de villes telles que Bristol, Londres et Manchester.

Les autorités britanniques se sont fixé pour objectif de faire vacciner environ 14 millions de personnes vulnérables d’ici la mi-février.