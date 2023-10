Le Royaume-Uni enquête sur les pratiques cloud anticoncurrentielles d’AWS et de Microsoft

Jeudi, les régulateurs britanniques ont lancé une enquête concurrentielle sur le cloud de Microsoft, Google et Amazon l’informatique les pratiques. L’enquête s’appuie sur une étude de l’organisme de surveillance des médias Ofcom, qui a transmis ses conclusions à l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) afin d’examiner les pratiques concurrentielles des grandes entreprises technologiques américaines.

L’affaire antitrust de Google est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à l’IA

Le gouvernement britannique a déclaré dans un communiqué de presse que l’étude de l’Ofcom avait « identifié un certain nombre de caractéristiques dans la fourniture de services cloud qui rendent plus difficile pour les clients le changement et l’utilisation de plusieurs fournisseurs cloud ». AWS, Microsoft et Google d’Amazon auraient utilisé des « frais de sortie » qui obligent les utilisateurs du Cloud à payer l’entreprise pour transférer leurs données d’une entreprise à une autre et créeraient des barrières techniques qui empêchent les utilisateurs de passer à une autre entreprise ou d’en utiliser plusieurs. Fournisseur de cloud.

L’Ofcom a déclaré dans son étude qu’il a constaté qu’AWS et Microsoft d’Amazon étaient les principaux fournisseurs d’infrastructures Cloud, détenant une part de marché combinée de 70 à 80 % l’année dernière, tandis que Google était le concurrent le plus proche avec une part de 5 à 10 %. Bien que l’Ofcom ait signalé certains points positifs, notamment l’innovation des produits, les remises et un large éventail de services logiciels parmi lesquels choisir, il a déclaré dans l’étude « que la concurrence entre les fournisseurs de cloud computing est principalement axée sur l’attraction de nouveaux clients lorsqu’ils se lancent dans le cloud ». »

En réponse aux conclusions de l’Ofcom, la CMA a déclaré qu’elle étudierait si des mesures devaient être prises « afin que les personnes, les entreprises et l’économie britannique puissent bénéficier du maximum d’avantages », a déclaré Sarah Cardell, PDG de la CMA, dans le communiqué de presse. Elle a ajouté : « Il s’agit d’un marché de 7,5 milliards de livres sterling qui sous-tend toute une série de services en ligne – des médias sociaux aux modèles de fondation d’IA. De nombreuses entreprises s’appuient désormais entièrement sur les services cloud, ce qui rend essentielle une concurrence efficace sur ce marché.

Un porte-parole d’Amazon a déclaré dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Gizmodo qu’il n’était pas d’accord avec les conclusions de l’Ofcom, affirmant qu’il ne facturait pas de frais de sortie pour le passage à un autre fournisseur et a ajouté que la société ne dépenserait qu’un petit pourcentage de son informatique sur le cloud. La société affirme avoir rendu « plus facile que jamais » pour les clients le passage d’un fournisseur de cloud à l’autre et a déclaré qu’elle « travaillerait de manière constructive avec la CMA, mais estime que les conclusions de l’Ofcom « sont basées sur une idée fausse fondamentale sur le fonctionnement du secteur informatique. »

La CMA a constitué un panel indépendant pour enquêter sur les pratiques concurrentielles d’Amazon, Microsoft et Google et se concentrera sur cette enquête au cours des deux prochaines années. Les régulateurs britanniques ont déclaré dans le communiqué de presse que l’enquête de la CMA se terminerait en avril 2025.

Microsoft et Google n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Gizmodo.