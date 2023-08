Le Royaume-Uni enquête sur 88 décès liés à un site canadien qui aurait proposé des produits mortels à des personnes suicidaires

La police britannique a annoncé vendredi qu’elle enquêtait sur la mort de 88 personnes au Royaume-Uni qui avaient acheté des produits sur des sites Web basés au Canada offrant prétendument des substances mortelles à des personnes risquant de s’automutiler.

L’enquête fait partie des enquêtes internationales déclenchées par l’arrestation au Canada plus tôt cette année de Kenneth Law, qui a été inculpé de deux chefs d’accusation de conseil et d’aide au suicide. La police canadienne affirme que Law, de la région de Toronto, a utilisé une série de sites Web pour commercialiser et vendre du nitrite de sodium, une substance couramment utilisée pour soigner les viandes qui peut être mortelle en cas d’ingestion.

La police a déclaré que Law était soupçonné d’avoir envoyé au moins 1 200 colis dans plus de 40 pays. Les autorités américaines, italiennes, australiennes et néo-zélandaises ont également ouvert des enquêtes.

La National Crime Agency britannique a déclaré avoir identifié 232 personnes au Royaume-Uni qui ont acheté des produits sur ces sites Web au cours des deux années précédant avril, dont 88 sont décédées.

L’agence a déclaré qu’elle enquêtait pour savoir si des crimes avaient été commis au Royaume-Uni, mais qu’« à ce stade précoce, il n’y a aucun lien confirmé entre les articles achetés sur les sites Web et la cause du décès dans aucun de ces cas ».

« Nos plus sincères condoléances vont aux proches des personnes décédées. Ils sont soutenus par des agents spécialement formés des forces de police », a déclaré Craig Turner, directeur adjoint de la National Crime Agency.