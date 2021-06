Le Royaume-Uni en «très bonne position» pour lever le verrouillage, selon un expert, avec des espoirs épinglés le 19 juillet

LE ROYAUME-UNI est en très bonne position pour lever la dernière série de restrictions de verrouillage, a affirmé un expert.

Le 19 juillet, les Britanniques devraient être libérés de l’ensemble des règles finales, qui devaient être assouplies le 21 juin.

Les vaccins ont été salués comme la voie de sortie de la pandémie et des millions de Britanniques ont maintenant reçu à la fois une première et une deuxième dose Crédit : LNP

Le nouveau secrétaire à la Santé, Sajid Javid, doit s’adresser aujourd’hui aux députés de la Chambre des communes au sujet de la prochaine levée des mesures de verrouillage.

Une conférence de presse se tient également ce soir après que le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que les données sur les infections et la propagation du virus seraient examinées deux semaines avant qu’une décision ne soit prise sur le déverrouillage final.

Après que la variante Delta s’est installée au Royaume-Uni, le gouvernement a intensifié l’effort de vaccination, dans le but de faire vacciner chaque adulte d’ici le 19 juillet.

Jusqu’à présent, plus de 44,3 millions de Britanniques ont reçu une première dose d’un jab et 32,4 millions en ont maintenant reçu une seconde.

Un expert a déclaré aujourd’hui que le déploiement des vaccins pourrait nous donner la protection dont nous avons besoin pour continuer à mener une « vie normale ».

Le professeur Sir Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group et enquêteur en chef de l’essai du vaccin à Oxford, a déclaré que si les niveaux de protection contre les injections se poursuivaient, nous devrions être dans une « très bonne position », lorsqu’on lui a demandé si les restrictions seraient bientôt levées.

« Nous examinons les données provenant de Public Health England sur l’efficacité des vaccins et nous constatons une protection de plus de 90 %.

« Si cela persiste alors que de plus en plus de données émergent, et que nous aurons une certitude beaucoup plus grande de ces chiffres dans les semaines à venir, alors nous atteignons un point où, avec la plupart des personnes vaccinées avec au moins une dose et celles à plus haut risque ayant deux doses , cela nous met dans une très bonne position », a-t-il déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4.

Le professeur Pollard a expliqué que la décision de déverrouiller serait politique Crédit : PA

Les ministres du gouvernement ont toujours déclaré que les restrictions seraient assouplies sur la base de « données et non de dates » et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les restrictions n’ont pas pu être levées ce mois-ci.

Les données d’infection les plus récentes indiquent que les cas de coronavirus au Royaume-Uni ont augmenté de 60%.

Hier, les décès ont augmenté de 11, portant le total depuis le début de la pandémie à 128 100.

14 876 infections supplémentaires ont été enregistrées hier et l’augmentation des cas signifie qu’un total de 4 732 434 Britanniques ont attrapé le virus.

Il marque une augmentation de 60,2% par rapport au total de 9 284 de dimanche dernier en raison de l’inquiétude suscitée par la propagation de la variante Delta.

Mais les infections ont légèrement diminué par rapport au chiffre de 18 270 de samedi – le chiffre quotidien le plus élevé depuis le 5 février.

Le professeur Pollard a expliqué que bien que « des données et non des dates » aient été saluées, la décision serait finalement prise par les ministres.

Il a déclaré: « En fin de compte, ce sera une décision politique sur le moment où ceux-ci devraient se terminer. »

Il a déclaré qu’un essai était en cours pour « tester le système » de fabrication de vaccins contre des variantes.

Sir Andrew a déclaré qu’il n’y avait « pas d’urgence immédiate » autour de la variante Delta qui a montré de bons niveaux de protection contre les vaccins, mais a ajouté: « Il s’agit bien plus d’être préparé pour cette variante assez test, la variante sud-africaine, et aussi les futures variantes « .

Il a ajouté qu’il devrait y avoir « très bientôt » des données sur les réponses immunitaires des vaccins dans les études de mix and match.