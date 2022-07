Le Royaume-Uni émet un avertissement de chaleur “Red Extreme” et se prépare à une hausse de température

Vendredi, le Royaume-Uni a émis un avertissement de chaleur “Red Extreme”, les autorités affirmant que les températures pourraient potentiellement atteindre 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) la semaine prochaine.

Dans un communiqué, le Met Office a déclaré que l’avertissement couvrirait des parties de l’est, du sud-est, du centre et du nord de l’Angleterre les 18 et 19 juillet.

“Des températures exceptionnelles, peut-être record, sont probables au début de la semaine prochaine, assez largement dans la zone d’alerte rouge lundi, et se sont concentrées un peu plus à l’est et au nord mardi”, a déclaré Paul Gundersen, météorologue en chef au Met Office.

“Actuellement, il y a 50% de chances que nous puissions voir des températures supérieures à 40°C et 80% nous verrons une nouvelle température maximale atteinte”, a déclaré Gundersen.

Le nouvel avertissement de chaleur de vendredi est survenu le même jour que l’Agence britannique de sécurité sanitaire a émis un avertissement de chaleur et de santé de niveau 4 pour l’Angleterre. L’avertissement court entre minuit le lundi et minuit le mercredi de la semaine prochaine.

Selon le Met Office, le niveau 4 désigne une urgence nationale et se produit “lorsqu’une vague de chaleur est si grave et/ou prolongée que ses effets s’étendent en dehors du système de santé et de protection sociale”.

“A ce niveau, la maladie et la mort peuvent survenir parmi les personnes en forme et en bonne santé, et pas seulement dans les groupes à haut risque”, ajoute-t-il.

Les gens sont invités à prendre un certain nombre de mesures pour faire face à la chaleur. Ceux-ci inclus:

Prendre soin des jeunes enfants et des bébés, des personnes âgées et des personnes ayant des problèmes de santé sous-jacents.

Fermeture des rideaux dans les chambres face au soleil.

Habillez-vous convenablement en fonction de la météo.

Éviter l’excès d’alcool.

Et boire “beaucoup de liquides”.

La température record du Royaume-Uni s’élève à 38,7 degrés Celsius. Cela a été atteint le 25 juillet 2019 à Cambridge.

Certaines parties du Royaume-Uni ont connu un temps inconfortablement chaud ces derniers jours, avec un avertissement de chaleur extrême Amber déjà émis entre le 17 et le 19 juillet pour une partie importante de l’Angleterre et du Pays de Galles.

“Les températures devraient commencer à revenir plus près de la normale pour la période de l’année à partir du milieu de la semaine prochaine alors que l’air plus frais traverse le pays depuis l’ouest”, a déclaré le Met Office.