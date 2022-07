Le Royaume-Uni émet le premier avertissement «rouge» de temps chaud la semaine prochaine

Commentez cette histoire Commentaire

LONDRES – Le Met Office britannique a émis son tout premier avertissement «rouge» pour une chaleur exceptionnelle, affirmant que des températures record au début de la semaine prochaine exposeraient même les personnes en bonne santé à un risque de maladie grave et de décès. L’avertissement couvre lundi et mardi, lorsque les températures en Angleterre pourraient atteindre 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit) pour la première fois, a indiqué l’agence. La température la plus élevée jamais enregistrée au Royaume-Uni est de 38,7 ° C (101,7 ° F), établie en 2019.

“Nous espérions ne pas arriver à cette situation, mais pour la première fois, nous prévoyons plus de 40°C au Royaume-Uni”, a déclaré Nikos Christidis, un scientifique du Met Office. “Dans une étude récente, nous avons constaté que la probabilité de journées extrêmement chaudes au Royaume-Uni a augmenté et continuera de le faire au cours du siècle, les températures les plus extrêmes devant être observées dans le sud-est de l’Angleterre.”

L’Agence britannique de sécurité sanitaire a augmenté sa propre alerte au plus haut niveau, avertissant d’une “urgence nationale”.

“A ce niveau, la maladie et la mort peuvent survenir parmi les personnes en forme et en bonne santé, et pas seulement dans les groupes à haut risque”, a déclaré l’UKHSA.

Les deux agences ont émis des avertissements de niveau inférieur plus tôt cette semaine, car de grandes parties du Royaume-Uni ont connu des températures supérieures à la normale, bien qu’un temps plus frais ait prévalu jeudi et vendredi. Les températures devraient augmenter au cours du week-end avant de culminer lundi et mardi.

L’alerte météorologique, qui couvre une grande partie de l’Angleterre, de Londres au nord à Manchester, met également en garde contre une perturbation potentielle des voyages aériens et ferroviaires et une potentielle “perte localisée d’électricité et d’autres services essentiels, tels que l’eau ou les services de téléphonie mobile”.

“Si les gens ont des parents ou des voisins vulnérables, il est maintenant temps de s’assurer qu’ils mettent en place des mesures appropriées pour pouvoir faire face à la chaleur, car si les prévisions sont telles que nous pensons qu’elles seront dans la zone d’alerte rouge, alors la vie des gens est en danger ”, a déclaré le porte-parole du Met Office, Grahame Madge. “C’est une situation très grave.”