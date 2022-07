Le Royaume-Uni émet le premier avertissement “rouge” de son histoire, se préparant à une chaleur record alors que l’Europe étouffe

Le Met Office britannique a émis son tout premier avertissement “rouge” pour une chaleur exceptionnelle, affirmant que les températures record attendues au début de la semaine prochaine exposeraient même les personnes en bonne santé à un risque de maladie grave et de décès.

L’avertissement couvre lundi et mardi, lorsque les températures en Angleterre pourraient atteindre 40 ° C pour la première fois, a indiqué l’agence météorologique. La température la plus élevée jamais enregistrée au Royaume-Uni est de 38,7 ° C, établie en 2019.

“Nous espérions ne pas arriver à cette situation, mais pour la première fois, nous prévoyons plus de 40°C au Royaume-Uni”, a déclaré Nikos Christidis, un scientifique du Met Office.

“Dans une étude récente, nous avons constaté que la probabilité de journées extrêmement chaudes au Royaume-Uni a augmenté et continuera de le faire au cours du siècle, les températures les plus extrêmes devant être observées dans le sud-est de l’Angleterre.”

Il s’agit du premier avertissement rouge dans le cadre du système d’avertissement de chaleur extrême du Met Office, qui a été introduit en 2021.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a augmenté sa propre alerte au plus haut niveau, avertissant d’une “urgence nationale”.

“A ce niveau, la maladie et la mort peuvent survenir parmi les personnes en forme et en bonne santé, et pas seulement dans les groupes à haut risque”, a déclaré l’UKHSA.

Les deux agences ont émis des avertissements de niveau inférieur plus tôt cette semaine, car de grandes parties du Royaume-Uni ont connu des températures supérieures à la normale, bien qu’un temps plus frais ait prévalu jeudi et vendredi. Les températures devraient augmenter au cours du week-end avant de culminer lundi et mardi.

REGARDER | Scènes de la vague de chaleur en Europe : Le Royaume-Uni étouffant voit le premier avertissement «rouge», l’Europe résiste aux vagues de chaleur et aux incendies de forêt Le Met Office britannique a émis son tout premier avertissement «rouge» avant les prévisions de chaleur extrême. L’Europe a également connu une chaleur torride toute la semaine alors que certaines parties de la France et du Portugal ont lutté contre les incendies de forêt.

La chaleur montre un besoin urgent de s’adapter: un expert du climat

L’alerte météorologique, qui couvre une grande partie de l’Angleterre de Londres au nord de Manchester, met également en garde contre une perturbation potentielle des voyages aériens et ferroviaires et une potentielle “perte d’électricité et d’autres services essentiels, tels que l’eau ou les services de téléphonie mobile”.

Le porte-parole du Met Office, Grahame Madge, a qualifié la situation de “très grave”.

“Si les gens ont des parents ou des voisins vulnérables, il est maintenant temps de s’assurer qu’ils mettent en place des mesures appropriées pour pouvoir faire face à la chaleur”, a-t-il déclaré. “Parce que si les prévisions sont telles que nous pensons qu’elles seront dans la zone d’alerte rouge, alors la vie des gens est en danger.”

Hannah Cloke, spécialiste du climat à l’Université britannique de Reading, a déclaré que la vague de chaleur montrait que le changement climatique était là et qu’il était urgent de s’adapter.

“Il est plus difficile de faire face à ces types de températures au Royaume-Uni parce que nous n’y sommes tout simplement pas habitués”, a-t-elle déclaré à Reuters. “Nous n’avons pas de maisons conçues pour rester au frais, nous n’avons pas de climatisation et notre infrastructure n’est pas du tout conçue pour la chaleur.”

Mercredi, les piétons se rafraîchissent les pieds dans l’eau de la fontaine de Trafalgar Square, dans le centre de Londres. (Justin Tallis/AFP/Getty Images) Les spectateurs s’éventent en regardant un match de l’Euro féminin de l’UEFA entre l’Autriche et l’Irlande du Nord au St. Mary’s Stadium de Southampton, dans le sud de l’Angleterre, lundi. (Justin Tallis/AFP/Getty Images)

Plusieurs pays européens luttent contre les incendies de forêt

Alors que la chaleur accablante balaie le continent, des centaines d’autres personnes ont été évacuées de leurs maisons au milieu d’incendies de forêt en France, en Espagne et au Portugal vendredi.

Plus de 1 000 pompiers, appuyés par des bombardiers à eau, se sont battus depuis mardi pour contrôler deux incendies dans le sud-ouest de la France qui ont été attisés par une chaleur torride, des conditions de poudrière et des vents violents.

Plus de 7 000 hectares de terres ont été consumés par les incendies, selon le service régional d’urgence.

Cette image fournie par les pompiers de la région de la Gironde en France montre des pompiers combattant un incendie de forêt près de Landiras, dans le sud-ouest de la France, jeudi. (SDIS 33/Associated Press)

En Espagne, le ministère de l’Environnement a déclaré qu’il aidait à lutter contre 17 incendies de forêt à travers le pays.

Dans la ville espagnole de Séville, l’un des points les plus chauds d’Europe cette semaine, certains syndicats ont appelé à renvoyer les travailleurs chez eux. Les températures dans de nombreuses régions d’Espagne dépassent la barre des 40 ° C depuis plusieurs jours et devraient continuer à le faire jusqu’à la semaine prochaine.

Alors que les températures ont légèrement baissé au Portugal, elles devaient encore dépasser les 40 ° C à certains endroits, avec cinq districts en alerte rouge et plus de 1 000 pompiers luttant contre 17 incendies de forêt, ont indiqué les autorités.

Un avion Air Tractor AT-802F «Fire Boss» participe jeudi à des opérations de lutte contre les incendies à Pombal, au Portugal. (Octavio Passos/Getty Images)

Certains hôpitaux débordés

La ministre portugaise de la Santé, Marta Temido, a déclaré jeudi que le système de santé faisait face à une semaine “particulièrement préoccupante” en raison de la canicule et a déclaré que certains hôpitaux étaient débordés.

Du 7 au 13 juillet, le Portugal a enregistré 238 décès supplémentaires dus à la canicule, a indiqué l’autorité sanitaire du pays.

L’Espagne a enregistré 84 décès supplémentaires attribuables aux températures extrêmes au cours des trois premiers jours de la canicule, selon la base de données du Centre national d’épidémiologie.

Un thermomètre de rue indique 44 ° C lors d’une vague de chaleur à Séville, en Espagne, mardi. (Jorge Guerrero/AFP/Getty Images) Jeudi, des vaches laitières se rafraîchissent sous des atomiseurs d’eau dans une grange à Vire-en-Champagne, dans le nord-ouest de la France. (Jean-François Monier/AFP/Getty Images)

L’Italie frappée par la sécheresse

Pendant ce temps, la pire sécheresse en plus de 70 ans a réduit le plus long fleuve d’Italie, le Pô, à un peu plus d’un filet par endroits.

L’Italie a déclaré l’état d’urgence le long du Pô, qui soutient environ un tiers de la production agricole du pays, après avoir fait face à son mois de juillet le plus chaud depuis 1800, avec des températures qui devraient augmenter la semaine prochaine.