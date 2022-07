Le Royaume-Uni émet la toute première urgence thermique

Les températures devraient atteindre 40 degrés Celsius la semaine prochaine

Le Royaume-Uni a émis sa toute première alerte d’urgence nationale concernant les températures estivales, avertissant vendredi que les températures record attendues la semaine prochaine pourraient provoquer des maladies et des décès, même chez les personnes en bonne santé.

Le Met Office du Royaume-Uni a sonné l’alarme vendredi matin, élevant son niveau d’alerte sanitaire à la chaleur au rouge, indiquant que la prochaine vague de chaleur constitue une urgence nationale. Le Met Office a prévu que les températures en Angleterre atteindraient 40 degrés Celsius (104 Fahrenheit) lundi et mardi, un record pour le Royaume-Uni.

Une alerte rouge indique que « une canicule est si grave et/ou prolongée que ses effets s’étendent en dehors du système de santé et de protection sociale », a déclaré l’agence gouvernementale. “A ce niveau, la maladie et la mort peuvent survenir parmi les personnes en forme et en bonne santé, et pas seulement dans les groupes à haut risque.”

⚠️⚠️🔴 Alerte rouge chaleur extrême émise 🔴⚠️⚠️ Certaines parties de l’Angleterre le lundi et le mardi Dernières infos 👉 https://t.co/QwDLMg9c70 Rester #MétéoAverti ⚠️ pic.twitter.com/YHaYvaGh95 — Met Office (@metoffice) 15 juillet 2022

Le Met Office a conseillé aux citoyens de fermer leurs rideaux dans les pièces exposées au soleil, de boire beaucoup de liquides et de garder un œil sur les jeunes enfants et les membres plus âgés de la famille, ainsi que sur ceux qui ont des problèmes de santé sous-jacents. Contrairement à leurs homologues américains, la plupart des maisons britanniques ne disposent pas d’équipement de climatisation.

Bien que l’alerte soit la première du genre émise par le Met Office, le système d’alerte n’a été introduit qu’en 2021. L’Organisation mondiale de la santé demande l’introduction de tels systèmes dans le monde depuis 2016, affirmant que le changement climatique entraînera des et les vagues de chaleur intenses de ce siècle.

“Nous avons vu que lorsque le changement climatique a entraîné des événements météorologiques aussi violents sans précédent dans le monde entier, il peut être difficile pour les gens de prendre les meilleures décisions dans ces situations”, La directrice générale du Met Office, Penny Endersby, a déclaré dans un communiqué. “Veuillez traiter les avertissements que nous diffusons aussi sérieusement que vous le feriez pour un avertissement rouge ou orange de notre part en cas de vent ou de neige.”

La Grande-Bretagne a enregistré sa température la plus chaude jamais enregistrée en 2019, lorsque Cambridge a enregistré 38,7 degrés Celsius en juillet 2019. Cependant, des vagues de chaleur intense ont été enregistrées périodiquement depuis le début de la tenue des registres au début du 20e siècle. 1976 et 1995 sont à égalité pour les étés les plus secs jamais enregistrés en Grande-Bretagne, avec des températures atteignant 36 degrés en 1976 et une sécheresse persistant de juin à octobre.

La Grande-Bretagne a également subi une vague de chaleur notoirement intense en 1808, avec des températures qui auraient atteint entre 37 et 38,5 degrés en Angleterre en juillet.