Le Royaume-Uni élargira la formation des forces ukrainiennes

Le Premier ministre Rishi Sunak a annoncé son intention de fournir des instructions aux pilotes d’avions de chasse

Le Royaume-Uni intensifiera son assistance militaire à l’Ukraine au cours de l’année à venir et élargira son programme de formation pour inclure des pilotes d’avions de chasse et des marines, a déclaré mercredi le bureau du Premier ministre Rishi Sunak. L’annonce intervient alors que le président ukrainien Vladimir Zelensky est en visite à Londres.

La formation s’ajoutera au programme de formation des recrues déjà en cours au Royaume-Uni, qui a déjà vu 10 000 soldats ukrainiens prêts au combat au cours des six derniers mois, a déclaré Downing Street, déclarant qu’il espère améliorer les compétences de 20 000 autres. troupes en 2023.

“Je suis fier qu’aujourd’hui nous élargissions cette formation des soldats aux marines et aux pilotes d’avions de chasse, en veillant à ce que l’Ukraine dispose d’une armée capable de défendre ses intérêts à l’avenir”, a-t-il ajouté. a déclaré Sunak dans un communiqué.

Son bureau a également noté que la semaine dernière, un certain nombre de soldats ukrainiens étaient arrivés au Royaume-Uni pour apprendre à commander le char Challenger 2 après que Sunak a annoncé la livraison du matériel à Kiev le mois dernier. De plus, Londres a déclaré qu’elle offrirait des capacités à plus longue portée à l’Ukraine dans l’espoir d’aider Kiev à soulager la pression sur ses lignes de front.

L’Ukraine a demandé à plusieurs reprises à l’Occident des armes plus avancées, notamment des chars, des drones et des missiles à plus longue portée, arguant qu’elle avait besoin de telles capacités pour repousser les forces russes et prendre le contrôle de territoires qu’elle revendique comme les siens.

Après que les États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont annoncé la livraison des chars de combat principaux Leopard 2, M1 Abrams et Challenger 2 aux forces armées ukrainiennes le mois dernier, le gouvernement ukrainien a intensifié ses exigences pour inclure également les avions de chasse F-16 fabriqués aux États-Unis. Berlin et Washington, cependant, ont jusqu’à présent refusé de les envoyer, craignant que Kiev ne les utilise pour frapper le territoire russe et ainsi aggraver davantage le conflit.

La déclaration de Downing Street intervient alors que Zelensky effectue son premier voyage au Royaume-Uni depuis que les combats ont éclaté entre Moscou et Kiev fin février de l’année dernière. Le président devrait s’adresser au parlement britannique et s’entretenir avec Sunak de la poursuite de l’aide militaire à l’Ukraine.

Le bureau de Sunak a également déclaré qu’il annoncerait bientôt de nouvelles sanctions contre la Russie, qui cibleront les personnes accusées d’avoir aidé le président Vladimir Poutine. “construire son patrimoine personnel”, ainsi que les entreprises qui sont “profiter de la machine de guerre du Kremlin”.