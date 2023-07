Le Royaume-Uni double ses projets nucléaires

Londres veut des ogives produites localement et des sous-marins de nouvelle génération d’ici les années 2030

La Grande-Bretagne a l’intention de construire des ogives entièrement nouvelles pour les missiles balistiques Trident, qui seront transportés par les prochains sous-marins atomiques de classe Dreadnought, a révélé le ministère de la Défense à Londres. Le développement et la production nationaux coûteront 9 milliards de livres supplémentaires au cours des cinq prochaines années.

Le rapport du ministère de la Défense, présenté mardi au Parlement et rendu public mercredi, décrit la modernisation nucléaire comme un « une génération sur deux » effort qui va « soutenir la construction d’infrastructures industrielles » et la modernisation des capacités de fabrication et de maintenance.

L’arsenal nucléaire britannique est entièrement sous-marin depuis 1998 et s’articule actuellement autour de quatre bateaux lance-missiles de classe Vanguard transportant des missiles Trident II. Le Parlement a donné son feu vert au développement et à la construction de la classe Dreadnought en 2016, et le premier de la classe « reste sur la bonne voie » entrer en service « au début des années 2030 » selon le rapport.

Les nouveaux bateaux et les nouvelles ogives pour les Tridents « sont conçus et construits au Royaume-Uni et représentent certains des systèmes les plus avancés jamais construits », le rapport du MoD prétend, et leur développement est « Soutenir directement des dizaines de milliers d’emplois à travers le pays et investir des milliards de livres dans l’économie britannique. »

Pour que cela se produise, cependant, le MoD dépensera 3 milliards de livres supplémentaires pour le programme nucléaire au cours des deux prochaines années, et 6 milliards de livres supplémentaires au cours des trois années suivantes. Cela comprendra des améliorations aux chantiers navals de Faslane et Devonport.

D’autres affectations notables dans le budget de la défense comprennent 2,5 milliards de livres sterling au cours des 10 prochaines années pour reconstituer les stocks épuisés de munitions et 400 millions de livres sterling pour réparer « effritement » casernes et autres logements.

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace, qui a annoncé sa démission ce week-end, a persisté dans ses plans de renforcement de la Royal Navy tout en réduisant le nombre de chars et de troupes dans les forces terrestres à la plus petite taille depuis les guerres napoléoniennes, selon le Times. Des sources anonymes au sein de l’armée se sont plaintes que le nouveau plan donne la priorité au service anciennement dirigé par l’amiral Sir Tony Radakin, qui a repris l’état-major en 2021.

Londres a déjà choisi les noms des nouveaux sous-marins. Les bateaux frères de Dreadnought s’appelleront Valiant, Warspite et King George VI, selon les médias. Alors que le nom « Dreadnought » a une histoire dans la Royal Navy remontant aux années 1500, le plus célèbre était le cuirassé du début du XXe siècle entièrement basé sur de gros canons. Son lancement en 1906 a déclenché une course aux armements navals avec l’Allemagne et la France. Le HMS Dreadnought a raté toutes les grandes batailles de la Première Guerre mondiale, mais est entré dans les livres d’histoire comme le seul cuirassé à avoir coulé un sous-marin, en écrasant un sous-marin allemand en mars 1915.