LONDRES (AP) – Les autorités sanitaires britanniques ont déployé mardi les premières doses d’un vaccin COVID-19 largement testé et examiné de manière indépendante, lançant un programme mondial de vaccination qui devrait prendre de l’ampleur à mesure que de plus en plus de sérums gagneront l’approbation.

Le premier coup de feu a été donné à Margaret Keenan, qui fête ses 91 ans la semaine prochaine, à l’hôpital universitaire de Coventry, l’un des nombreux hôpitaux du pays qui gèrent la phase initiale du programme sur ce qui a été surnommé «V-Day».

«Je me sens tellement privilégié d’être la première personne vaccinée contre le COVID-19», a déclaré l’ancien bijoutier, qui portait un masque chirurgical et un T-shirt bleu Joyeux Noël décoré d’un pingouin de bande dessinée portant un bonnet de Noel et une écharpe rouge. «C’est le meilleur cadeau d’anniversaire que je puisse souhaiter car cela signifie que je peux enfin avoir hâte de passer du temps avec ma famille et mes amis au cours de la nouvelle année après avoir été seul pendant la majeure partie de l’année.»

Les 800 000 premières doses sont destinées aux personnes de plus de 80 ans qui sont soit hospitalisées ou qui ont déjà des rendez-vous ambulatoires prévus, ainsi qu’aux travailleurs des maisons de retraite. D’autres devront attendre leur tour.

Les responsables de la santé publique ont demandé au public d’être patient car seuls les plus exposés au virus seront vaccinés à un stade précoce. Le personnel médical contactera les gens pour prendre des rendez-vous, et la plupart devront attendre l’année prochaine avant qu’il y ait suffisamment de vaccins pour étendre le programme.

Stephen Powis, directeur médical national du National Health Service d’Angleterre, a déclaré que la première injection de ce vaccin en dehors d’un essai était un moment d’émotion.

«Cela ressemble vraiment au début de la fin», a déclaré Powis. «Ce fut une année vraiment terrible, 2020 – toutes ces choses auxquelles nous sommes si habitués, rencontrer des amis et de la famille, aller au cinéma, ont été perturbées. Nous pouvons les récupérer. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Pas le mois prochain. Mais dans les mois à venir. »

Le palais de Buckingham a refusé de commenter les informations selon lesquelles la reine Elizabeth II, 94 ans, et son mari de 99 ans, le prince Philip, seraient vaccinés comme un exemple public de la sécurité du tir.

Les responsables de la santé publique observent ailleurs le déploiement de la Grande-Bretagne alors qu’ils se préparent à la tâche sans précédent de vacciner des milliards de personnes pour mettre fin à une pandémie qui a tué plus de 1,5 million de personnes. Bien que le Royaume-Uni dispose d’une infrastructure bien développée pour administrer les vaccins, il est conçu pour les administrer à des groupes tels que les écoliers ou les femmes enceintes, et non à l’ensemble de la population.

Le Royaume-Uni prend une longueur d’avance sur le projet après que les régulateurs britanniques ont donné le 2 décembre une autorisation d’urgence au vaccin produit par le fabricant de médicaments américain Pfizer et l’allemand BioNTech. Les autorités américaines et européennes examinent également le vaccin, aux côtés de produits concurrents développés par la société de biotechnologie américaine Moderna et d’une collaboration entre l’Université d’Oxford et le fabricant de médicaments AstraZeneca.

Samedi, la Russie a commencé à vacciner des milliers de médecins, d’enseignants et autres dans des dizaines de centres à Moscou avec son vaccin Spoutnik V. Ce programme est vu différemment parce que la Russie a autorisé l’utilisation du tir l’été dernier après avoir été testé sur seulement quelques dizaines de personnes.

Les premières expéditions du vaccin Pfizer-BioNTech ont été livrées dimanche à un groupe sélectionné d’hôpitaux britanniques.

Dans l’un de ces établissements, l’hôpital universitaire de Croydon, au sud de Londres, les membres du personnel ne pouvaient pas autant toucher les flacons, mais ils étaient ravis de les avoir dans le bâtiment.

«Je suis tellement fière», a déclaré Louise Coughlan, pharmacienne en chef conjointe au Croydon Health Services NHS Trust.

Le vaccin ne peut pas arriver assez tôt pour le Royaume-Uni, qui compte plus de 61000 décès liés au COVID-19 – plus que tout autre pays n’a signalé en Europe. Le Royaume-Uni compte plus de 1,7 million de cas.

Les 800 000 doses ne représentent qu’une fraction de ce qui est nécessaire. Le gouvernement cible plus de 25 millions de personnes, soit environ 40% de la population, dans la première phase de son programme de vaccination, qui donne la première priorité à ceux qui sont les plus exposés à la maladie.

Après les plus de 80 ans et les travailleurs des foyers de soins, le programme sera élargi au fur et à mesure que l’offre augmentera, le vaccin étant proposé à peu près en fonction des groupes d’âge, en commençant par les personnes les plus âgées.

En Angleterre, le vaccin sera livré dans 50 centres hospitaliers lors de la première vague du programme, et d’autres hôpitaux devraient le proposer à mesure que le déploiement s’accélère. L’Irlande du Nord, l’Écosse et le Pays de Galles élaborent leurs propres plans dans le cadre du système britannique d’administration décentralisée.

Des problèmes logistiques ralentissent la distribution du vaccin Pfizer car il doit être conservé à moins-70 degrés Celsius (moins-94 degrés Fahrenheit).

Le programme de vaccination sera un «marathon pas un sprint», a déclaré le professeur Stephen Powis, directeur médical du NHS England.

Les autorités se concentrent également sur les points de distribution à grande échelle car chaque paquet de vaccins contient 975 doses et elles ne veulent pas en gaspiller.

Le Royaume-Uni a accepté d’acheter des millions de doses à sept producteurs différents. Les gouvernements du monde entier concluent des accords avec plusieurs développeurs pour s’assurer qu’ils verront la livraison des produits qui seront finalement approuvés pour une utilisation généralisée.

