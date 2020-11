Le Royaume-Uni doit traiter Nazanin Zaghari-Ratcliffe en otage iranien, dit son mari

le Royaume-Uni doit reconnaître que Nazanin Zaghari-Ratcliffe est un otage iranien, déclare son mari Richard Ratcliffe, photographié avec sa fille Gabriella, 6 ans – Clara Molden pour The Telegraph

Le Royaume-Uni doit reconnaître la détention de Nazanin Zaghari-Ratcliffe en Iran comme une prise d’otage parrainée par l’État, a déclaré son mari jeudi, le lendemain de la libération par Téhéran d’un universitaire anglo-australien emprisonné lors d’un échange de prisonniers.

Le professeur de l’université de Melbourne, Kylie Moore-Gilbert, a été libéré mercredi de la prison d’Evin à Téhéran après avoir purgé plus de deux ans d’une peine de 10 ans pour espionnage. L’Australie a refusé de confirmer qu’elle avait été libérée lors d’un échange de prisonniers, affirmant seulement que sa libération faisait suite à «un engagement diplomatique avec le gouvernement iranien».

La Thaïlande a déclaré jeudi qu’elle avait rapatrié trois Iraniens impliqués dans un attentat raté de 2012 visant des diplomates israéliens. Alors que les responsables thaïlandais ont refusé d’appeler cela un échange, la télévision d’État iranienne a montré que les hommes aux guirlandes étaient salués comme des héros de retour dans le même segment montrant le Dr Moore-Gilbert au départ de l’aéroport de Téhéran.

«C’est très certainement transactionnel de leur point de vue», a déclaré Richard Ratcliffe, dont l’épouse est détenue depuis quatre ans et demi en Iran.

La mère anglo-iranienne d’un enfant du nord de Londres a été emprisonnée en 2016 pour avoir tenté de renverser le gouvernement, ce qu’elle et son employeur, la Fondation Thomson Reuters, nient fermement. Mais la libération de l’homme de 42 ans a été liée au remboursement d’une dette de longue date de 400 millions de livres sterling que Londres doit à Téhéran.

Le Royaume-Uni a reconnu qu’il était redevable de la dette – qui découlait de la non-livraison de 1500 chars Chieftain commandés et payés par le Shah d’Iran peu de temps avant son renversement en 1979 – mais affirme que le remboursement ne doit pas enfreindre les sanctions.

Cependant, M. Ratcliffe a déclaré que la position du Royaume-Uni de ne pas lier le remboursement de la dette à la libération de Mme Zaghari-Ratcliffe ignorait la réalité de son cas. «Ils sont venus la chercher pour cet argent et ils ont expliqué de plus en plus clairement de quoi il s’agissait», a-t-il déclaré.

Il a appelé le Royaume-Uni à reconnaître que Mme Zaghari-Ratcliffe était une victime de la diplomatie des otages et pas simplement une citoyenne nécessitant une assistance consulaire.

L’histoire continue

«Je pense que cela la protégerait et protégerait les autres à l’avenir d’appeler l’Iran à la prise d’otages», a-t-il déclaré. «La prise d’otages et la torture ne sont pas différentes de tout autre type d’abus, vous ne protégez pas les gens contre les abus en les euphémisant. Vous avez besoin d’une responsabilité claire pour que les gens ne le fassent pas en toute impunité.

Mais au moins publiquement, le Royaume-Uni a hésité à s’exprimer avec force.

“Je me réjouis de la nouvelle que Kylie Moore-Gilbert a pu retourner en Australie et dans sa famille”, a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab. «J’appelle le gouvernement iranien à libérer tous les autres ressortissants britanniques détenus arbitrairement et à leur permettre de retrouver leurs proches.»

Actuellement en liberté provisoire à Téhéran, Mme Zaghari-Ratcliffe achèvera sa peine en mars. Mais un tribunal iranien a émis une nouvelle accusation contre elle en septembre.

“Je prendrais toujours au sérieux la menace d’une nouvelle peine de prison”, a déclaré M. Ratcliffe. «Je m’attendrais à ce que si nous attendions assez longtemps, elle soit renvoyée en prison.»

Alors que le ministère des Affaires étrangères reste discret sur les efforts visant à libérer Mme Zaghari-Ratcliffe, son mari a déclaré qu’il était sceptique quant à l’efficacité de leur approche actuelle. «La préférence du gouvernement britannique semble être d’attendre que l’autre partie soit moins déraisonnable, eh bien, nous attendons depuis longtemps.»

Du point de vue de Téhéran, son succès dans l’échange d’un prisonnier contre trois citoyens emprisonnés peut être encourageant.

Michael Stephens, chercheur associé au Royal United Services Institute, a déclaré: «Je pense que ce que la libération de Kylie prouve, c’est qu’elle était toujours innocente et que c’était une politique de tir bon marché de la part de l’Iran pour sortir certains de ses captifs de prison. En fin de compte, cela confirme que l’Iran a pour politique de prendre des otages et de les utiliser comme levier, et qu’il semble leur procurer ce qu’ils veulent.

Mais pour M. Ratcliffe, la libération d’un prisonnier signifie que la libération de sa femme doit être «un peu plus proche».

«C’est un jour heureux pour Kylie, une famille de plus recommence à guérir», dit-il. «Nous aimerions être les prochains.»