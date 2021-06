Le Royaume-Uni doit se préparer à une «épidémie de grippe importante» cet hiver, selon un conseiller gouvernemental

Le Royaume-Uni doit se préparer à une « épidémie de grippe potentiellement importante » cet hiver, mais peut « contrer » le problème avec des vaccins contre la grippe saisonnière, a déclaré un conseiller scientifique du gouvernement.

Le professeur Neil Ferguson, qui a déclaré la semaine dernière que le pays était au début d’une troisième vague de Covid, a suggéré que la grippe saisonnière serait « probablement un problème important » vers la fin de 2021.

Ses commentaires font écho à ceux du médecin-chef de l’Angleterre, le professeur Chris Whitty, qui a mis en garde la semaine dernière contre la possibilité de revenir à une poussée de grippe conventionnelle ou à une « poussée très importante de Covid » en hiver.

Et s’exprimant plus tôt cette semaine, Boris Johnson a également suggéré qu’il pourrait y avoir un « hiver rude » avec des pressions sur le NHS pour « toutes sortes de raisons », y compris des cas de grippe.

Pressé sur les commentaires du professeur Whitty et sur la probabilité que la grippe conventionnelle soit un problème plus grave en raison des faibles niveaux en 2020, le professeur Ferguson a déclaré: «Je pense que la grippe saisonnière est susceptible d’être un problème important à l’automne et en hiver parce que toutes les mesures adoptées contre Covid dans le monde ont conduit la grippe à des niveaux très bas. »

« Nous pouvons contrer cela avec des vaccins contre la grippe saisonnière qui seront déployés à l’automne, mais je pense que nous devons nous préparer à une épidémie de grippe potentiellement assez importante probablement à la fin de cette année, au début de l’année prochaine. »

Cependant, le professeur Ferguson, membre du groupe de modélisation SPI-M du gouvernement, a adopté un ton plus optimiste sur la situation actuelle de Covid, affirmant que le tableau d’ensemble était « encourageant ».

« Nous constatons comme nous l’attendions une augmentation du nombre de cas à travers le pays, mais ils ont légèrement ralenti par rapport à il y a quelques semaines.

« Nous avons constaté une augmentation des hospitalisations et même des décès, mais encore une fois, ils sont à un niveau beaucoup plus bas par rapport aux cas qu’ils ne l’étaient auparavant, démontrant la grande efficacité des vaccins pour protéger les personnes, en particulier contre les maladies graves ».

Mais il a refusé de savoir si le gouvernement devrait lever les restrictions restantes de Covid le 5 juillet – la date fixée par le Premier ministre pour revoir la situation – ou le 19 juillet lorsque M. Johnson a déclaré qu’il espérait assouplir toutes les mesures en Angleterre.

« Je ne pense pas avoir d’opinion personnelle sur ce qui est préférable », a déclaré le professeur Ferguson BBC Radio 4 aujourd’hui programme.

« Je suis occupé à analyser les données en cours. L’un des objectifs du retard était de permettre à des scientifiques comme moi d’analyser les données et de fournir une image plus concluante au gouvernement pour prendre cette décision. Ces données s’avèrent encourageantes, mais je voudrais spéculer sur les données les plus appropriées. »

Alors que les ministres du gouvernement ont minimisé la perspective d’un assouplissement des restrictions en Angleterre le 5 juillet, le Premier ministre et ses ministres ont insisté sur le fait qu’il « se présente bien » pour le 19 juillet – ce que M. Johnson a qualifié de « point d’arrivée ».

Selon Les temps, les ministres ont été encouragés par le faible nombre de décès dus à Covid-19 et sont optimistes, les restrictions restantes, y compris la distanciation sociale et les couvre-visages, peuvent être levées le mois prochain.