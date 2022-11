Le Royaume-Uni doit devenir un “leader mondial” pour garantir la justice en Ukraine, déclare la première dame Olena Zelenska

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La première dame d’Ukraine, Olena Zelenska, a exhorté la Grande-Bretagne à devenir un leader mondial pour aider son pays à obtenir “justice” contre la Russie, alors qu’elle s’adressait à un public de députés et de pairs, dont Boris Johnson et Sir Keir Starmer.

Le discours, prononcé dans une salle de commission parlementaire, s’inscrivait dans le cadre d’une visite à Londres de Mme Zelenska alors qu’elle exhortait le Royaume-Uni et d’autres alliés à demander justice contre les crimes de guerre russes présumés. Sa visite s’est concentrée sur l’utilisation de la violence sexuelle et du viol par les forces russes pendant des mois de guerre, qui se dirigent maintenant vers un long hiver.

Et dans le discours déchirant qu’elle a prononcé mardi devant les politiciens réunis au Parlement, elle a déclaré que la plus jeune victime connue des “milliers” de tels crimes était une fillette de quatre ans violée par les occupants russes.

La première dame ukrainienne Olena Zelenska avec la présidente de la Chambre des communes Lindsay Hoyle (PENNSYLVANIE)

Dans un autre message brutal, elle a déclaré que l’expérience ukrainienne d’aujourd’hui fait écho à ce que les Britanniques ont subi pendant la Seconde Guerre mondiale. Devant un union jack et un drapeau ukrainien, elle a déclaré : “La justice, comme la victoire, n’est pas possible sans alliés.”

Mme Zelenska a fait valoir que la Cour pénale internationale (CPI) n’a pas la force juridique pour punir Moscou pour son invasion. Par l’intermédiaire d’un interprète, elle a déclaré : « Nous devons mettre en place le tribunal spécial contre le crime d’agression de la Russie contre l’Ukraine, qui renforcera le travail de la CPI et ne l’affaiblira pas.





Mais la victoire n’est pas la seule chose dont nous avons besoin. Nous avons besoin de justice Olena Zelenska

« Nous devons unir la communauté mondiale, comme cela s’est produit en janvier 1942, pour soutenir le tribunal spécial contre l’agression de la Russie contre l’Ukraine.

« Je vous demande une petite faveur : devenir le leader mondial des efforts de justice. Je crois que Londres peut donner cette impulsion décisive, pour que le monde devienne meilleur, plus juste, grâce à vous.

Elle a poursuivi: «Les Ukrainiens traversent la terreur, qui résonnera en vous. Vos îles ont survécu aux raids aériens, qui étaient identiques à ceux que la Russie utilise maintenant pour nous mettre à genoux.

« Nous entendons des sirènes tous les jours, identiques à celles qui ont été entendues par les générations britanniques précédentes. Vous ne vous êtes pas rendus et nous ne nous rendrons pas. Mais la victoire n’est pas la seule chose dont nous avons besoin. Nous avons besoin de justice.

Mme Zelenska a parlé de la “violence systématique” perpétrée par l’armée russe, affirmant que des “chambres de torture” ont été découvertes dans de nombreuses villes et villages qui ont été libérés de l’occupation russe.

“Nous ne savons pas combien de garçons, de filles, de femmes et d’hommes ont été victimes de tortures et de violences provoquées par les occupants russes”, a-t-elle déclaré. « Nous avons documenté des milliers de crimes, y compris des violences sexuelles. La plus jeune fille qui a été violée par les occupants russes avait quatre ans. Le survivant le plus âgé avait 85 ans.

La première dame ukrainienne Olena Zelenska a également rencontré la reine consort lors de sa visite à Londres (via Reuters)

Après son discours, elle a visité une exposition à Portcullis House détaillant les crimes de guerre russes présumés en Ukraine, aux côtés du président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, qui a qualifié les images de « choquantes, affligeantes et épouvantables ».

L’exposition, qui a déjà été présentée au Parlement européen et au siège de l’OTAN, restera ouverte jusqu’à la mi-décembre.

Le secrétaire aux Affaires étrangères James Cleverly est à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN en Roumanie cette semaine, qui discutera des moyens par lesquels les membres de l’alliance peuvent continuer à soutenir l’Ukraine pendant les mois d’hiver froids.

M. Cleverly a salué mardi une nouvelle déclaration signée par plus de 50 pays sur la fin de la violence sexuelle dans les guerres et les conflits. « Le viol en temps de guerre viole les valeurs internationales aussi gravement que l’utilisation d’armes chimiques. Nous devons demander des comptes aux auteurs et rendre justice aux personnes touchées », a-t-il déclaré.