Le Royaume-Uni divisé à propos de Boris Johnson qui se présentera peut-être à nouveau au poste de Premier ministre

Et il y a au moins une chance que le nouveau locataire du 10 Downing Street soit le même que l’ancien. Bien que Johnson n’ait pas encore officiellement jeté son chapeau dans le ring, ses partisans et certains journaux de droite affirment que son retour serait dans «l’intérêt national» – une perspective qui a plongé le pays dans une spirale d’émotion.

“Non non Non Non Non Non! En aucun cas. Déjà. Jamais jamais, tu entends ? » tweeté L’acteur britannique Stephen Fry. « Considérons-nous sérieusement #BorisJohnson encore? Est-ce que cela se produit vraiment… Je déteste vraiment vivre ici », a écrit un autre commentateur en ligne.